Travolti e uccisi,autista a domiciliari

Matteo Scapin, il 33enne arrestato con l'accusa di duplice omicidio volontario per aver travolto e ucciso domenica notte Luca Carissimi, 21 anni, e Matteo Ferrari, 18 anni, va ai. Per il gip non voleva uccidere. L'uomo lascia dunque il carcere di Bergamo. L'accusa non è più di duplice omicidio volontario ma è diventato omicidio stradale aggravato.(Di mercoledì 7 agosto 2019)