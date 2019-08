Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Lnoleggio funziona sempre più attraverso lo smartphone. L'ennesimo esempio arriva da, brand low-cost di Avis Budget Group che offre un servizio totalmente self-service (dalla prenotazione al ritiro) di, disponibile in Italia negli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. La formula prevede costi a partire da un euro al giorno, per poi pagare in base ai chilometri percorsi. E l'si prende un come nel car-sharing: sbloccandola attraverso il telefonino. Mobile booking. Per fruire di questo nuovo servizio è sufficiente registrarsi con pochi click sul sito www..com o tramite l'applicazione: bastano un documento d'identità e la patente di guida. Appartengono a quattro categorie lenoleggiabili: Economy, Compact, Compactmatic e Largematic. Si sceglie il luogo di ritiro e di riconsegna. E, a fine ...

dinoadduci : Smile Rent - L'affitto dell'auto è a consumo - chevida : Arriva Smile Rent: il noleggio dell'auto è a consumo @ANIASA_ @AvisItalia @AeroportidiRoma @SEA_Press su… -