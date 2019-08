Lo scanner Fujitsu legge il palmo della mano per identificare gli utenti e sbaglia solo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Lettori di impronte digitali e riconoscimento facciale sono ormai soluzioni popolari per il riconoscimento biometrico. Da tempo peròoffre un altro metodo perunivocamente gli: PalmSecure, che al postoscansione dell’impronta digitali effettua la stessa operazione sul. Ora l’azienda giapponese annuncia di avere ampliato e integrato la sua offerta per la sicurezza, unendo quattro soluzioni:Biometric Authentication PalmSecure ID Engine, ID GateKeeper, ID LifePass e ID Login V2. Gli obiettivi sono semplificare l’uso delle soluzioni per l’identificazione, garantire maggiore sicurezza e praticità, e al contempo ridurre il numero degli interventi per ripristinare le password dimenticate. Non: l’idea è quella di pensionare le password e portare l’identificazione biometrica alla portata di tutti. Il ...

