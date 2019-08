Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 7 agosto 2019)circa una settimana dalla firma dell'diconGames Store riguardo, il piccolodi Glumberland si è ritrovato sommerso da lettere di minacce ed in generale parte della community non ha perso occasione per dimostrare tutta la sua tossicità.Ben Wasser ha infatti scritto un post in cui spiega che parte dell'astio della community è certamente legato ai metodi di comunicazione dello studio:"Negli scorsi tre anni ho sempre avuto a che fare con una community comprensiva, amichevole e che ha sempre apprezzato il nostro stile trasparente. Ecco perché siamo stati impreparati all'attenzione ricevuta dalla community, attenzione non troppo amichevole che è stata scatenata dai toni ironici delle nostre comunicazioni."Leggi altro...

Eurogamer_it : Il team di #Ooblets risponde alle recenti accuse dopo l'accordo di esclusività con Epic Games Store - Lor3nzoF : RT @zave: L'accordo tra Ooblets (Glumberland) ed Epic ha fatto capire come può funzionare un accordo tra Epic Game Store e un team di svilu… - zave : L'accordo tra Ooblets (Glumberland) ed Epic ha fatto capire come può funzionare un accordo tra Epic Game Store e un… -