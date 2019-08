Calabrese | entro 2019 fine lavori nodo Pigneto

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Roma – “Dall’apertura del cantiere per ilsono passati due anni, necessari per sistemare i sottoservizi, di cui, per molti di questi, non c’era notizia.ladell’anno chiuderanno i cantieri propedeutici all’interramento del vallo. La parte est a settembre mentre quella ovest e’ gia’ chiusa”. Cosi’ il presidente della commissione Mobilita’ del Comune di Roma, Pietro, nel corso della presentazione del Pums. L'articoloproviene da RomaDailyNews.