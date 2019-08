Fonte : ilnapolista

(Di martedì 6 agosto 2019) SulQuotidiano, Paolotorna ancora sull’argomentodel. In particolare sul loro strapotere. Ne aveva parlato già ieri, definendoli i veri top player, e lodando De Laurentiis che, resistendo alle loro pretese ha rinunciato a Pépé. Oggi li descrive come il quarto potere arrivando ad affermare che “Ilè ‘cosa loro'”. Fino al primo aprile 2015, scrive, la Figc vietava aidi rappresentareedinsieme. Il divieto nasceva da un palese conflitto di interessi. La liberalizzazione selvaggia Oggi, invece, c’è la liberalizzazione dell’albo degli agenti, “fatta in modo selvaggio”, che pone le basi di derive a dir poco pericolose. E allora succede, ad esempio, che Federico Pastorello gestisca gli interessi di Antonio Conte, Romelu Lukaku, Valentino Lazaro e Antonio ...

pisto_gol : Paolo Ziliani per “Il Fatto Quotidiano” - napolista : Ziliani (Fatto): I procuratori muovono calciatori e allenatori. Il calcio è “cosa loro” La liberalizzazione selvag… - MarioStanzione : RT @pisto_gol: Paolo Ziliani per “Il Fatto Quotidiano” -