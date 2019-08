Valentino Rossi e l’invito a cena che fa ingelosire Francesca Sofia Novello | “chiamo

MotoGP - GP Austria 2019 : Valentino Rossi parte per il Red Bull Ring con la speranza di avere buone risposte : Se i quattro Gran Premi prima delle vacanze avevano mostrato una delle peggiori versioni del binomio Valentino Rossi-Yamaha con tre cadute consecutive e uno scialbo ottavo posto al SachsenRing, il rientro in pista di Brno non è che abbia fatto stappare casse di champagne al campione di Tavullia. Un sesto posto sulla pista ceca è risultato il classico brodino, per un pilota che, invece, voleva e sperava in una scossa. Se il Gran Premio di ...

MotoGP Test Brno 2019 - Valentino Rossi : “Il nuovo motore non va tanto più forte” : Valentino Rossi ha chiuso al sesto posto la prima giornata dei Test della MotoGP a Brno. Per il pilota della Yamaha è stato un lunedì molto importante, perchè Rossi ha lavorato su alcune componenti del motore del pRossimo anno: “Abbiamo provato piccole novità di motore e alcune cose del setting dei telai, ma le cose grosse arriveranno più avanti, nei Test di Misano dopo il GP di Silverstone e i quelli di Valencia dove avremo la situazione ...

MotoGp – Test Brno - Valentino Rossi spiazza la Yamaha : il nuovo motore non esalta il Dottore : Il pilota della Yamaha ha parlato dopo la giornata di Test svolta oggi a Brno, non risultando particolarmente felice dalle risposte della M1 Sesto posto per Valentino Rossi al termine della giornata di Test a Brno, tante le novità portate in pista dal pesarese, impegnato a sviluppare la sua Yamaha M1 sia per questa stagione che per la pRossima. AFP/LaPresse Indicazioni positive ma non troppo, come confermato dal Dottore al termine della ...

MotoGp - Valentino Rossi in pista con una M1 rivoluzionata nei test di Brno : carena e codone innovativi per il Dottore [VIDEO] : Il Dottore ha portato in pista una moto completamente rivoluzionata rispetto a quella del 2019, lavorando in vista della pRossima stagione Giornata di intenso lavoro per Valentino Rossi a Brno, dove oggi si sono svolti i test di MotoGp successivi al Gran Premio disputato ieri sullo stesso tracciato ceco. Novità rivoluzionarie soprattutto nel box Yamaha, dove è comparsa una M1 completamente diversa rispetto a quella utilizzata in stagione. ...

MotoGp - conclusi i Test a Brno – Yamaha super - Quartararo al top : motore 2020 ok per Valentino Rossi? [TEMPI] : Concluso il lunedì di Test a Brno nel segno della Yamaha. Fabio Quartararo si conferma il più veloce sulla pista ceca davanti a Vinales e Morbidelli. Sesto tempo per Rossi, sensazioni positive con il motore 2020 Dopo un lungo weekend passato in pista, i piloti di MotoGp lasciano la Repubblica Ceca al termine della giornata di est odierna svoltasi sulla pista di Brno. Lunedì dominato da una super Yamaha che riesce a piazzare tre piloti ...

MotoGP - Test Brno 2019 : Quartararo il migliore - Marquez 8° - tanto lavoro per Valentino Rossi 6° - Dovizioso 12° : Brno, ancora tu? No, non è una cover rivista di Lucio Battisti ma la sessione di Test di MotoGP in programma sul tracciato ceco dopo il weekend iridato. Le prove sul tradizionale circuito dell’Est hanno visto il talento di Fabio Quartararo sbocciare ancora una volta: 1’55″616 il crono del pilota francese della Petronas Yamaha SRT, autore in stagione di tre pole position (a Jerez de la Frontera, a Barcellona e ad Assen). Alle ...

VIDEO Valentino Rossi prova il motore per il 2020 - il ruggito del nuovo propulsore Yamaha nei Test MotoGP a Brno : Valentino Rossi ha provato il nuovo motore della Yamaha per il 2020, il Dottore è sceso in pista a Brno con il propulsore per la pRossima stagione e lo ha potuto fare ruggire durante i Test della MotoGP che hanno fatto seguito al GP di Repubblica Ceca andato in scena ieri. Il 40enne spera che questa novità possa permettergli di compiere un deciso salto di qualità in vista del pRossimo Mondiale dove spera di essere ancora competitivo per il ...

LIVE MotoGP - Test Brno 2019 in DIRETTA : motore 2020 da provare per Valentino Rossi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma dei Test a Brno – La vittoria di Marquez del GP Repubblica Ceca Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dei Test a Brno (Repubblica Ceca), riservati alla classe MotoGP. Sul tracciato ceco scenderanno i team della classe regina per provare nuovi componenti e varare cambiamenti tecnici in vista di quel che sarà. Honda e Ducati saranno a lavoro per continuare nella loro fase ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : “Girerò con il motore nuovo domani nei test - spero di migliorare” : “Proverò il nuovo motore per il 2020 e tanto altro materiale. Quest’anno il mio grande problema è stato la velocità massima oltre all’accelerazione, siamo lontani dai migliori in rettilineo e dobbiamo migliorare perché se non riesci ad arrivare vicino a chi ti precede in frenata allora diventa difficile superarlo. Non mi aspetto tanto dai test di domani, è solo un primo sviluppo ma sarei contento se ci fosse anche solo un ...

MotoGp – Valentino Rossi avvisa la Yamaha a Brno : “devono capire che…” : Valentino Rossi sincero e senza peli sulla lingua dopo il Gp della Repubblica Ceca: da Brno un avvertimento alla Yamaha Sesto posto per Valentino Rossi oggi a Brno: il Dottore è stato il miglior pilota Yamaha al Gp della Repubblica Ceca, ma le sensazioni non sono ancora troppo positive. Al termine della gara, vinta da un eccezionale Marc Marquez, seguito sul podio da Dovizioso e Miller, Valentino Rossi ha così raccontato le sue sensazioni: ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Repubblica Ceca : “Non sono contento - domani proverò il motore 2020 durante i Test” : Valentino Rossi sperava di ottenere un risultato migliore a Brno e invece si è dovuto accontentare del sesto posto nel GP di Repubblica Ceca, il Dottore ha ottenuto il miglior risultato per la Yamaha in questa gara dopo essere scattato dalla settima piazzola ma non ha mai avuto il passo dei migliori: Marquez e Dovizioso sono risultati imprendibili proprio come Rins e Miller, il centauro di Tavullia ha provato a battagliare con P. Espargarò ma ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : le pagelle. Marquez dominatore - Dovizioso consistente e Valentino Rossi : Cala il sipario sulla decima prova del Mondiale 2019 di MotoGP e il GP della Repubblica Ceca, primo appuntamento della seconda parte di stagione della classe regina, ha dato delle risposte ben precise, che vale la pena analizzare. E’ tempo, quindi, di valutazioni e di pagelle, relativamente a ciò che si è visto. LE PAGELLE DEL GP Repubblica Ceca 2019 – MotoGP MARC Marquez 9 – Sesta vittoria stagionale, 76esima in carriera e una ...

VIDEO MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : highlights e sintesi. Dominio di Marquez - Dovizioso 2° - Valentino Rossi 6° : A Brno è andato in scena il GP di Repubblica Ceca 2019, tappa del Mondiale MotoGP la cui partenza è stata posticipata di 40 minuti a causa della pioggia che ha reso pericoloso il primo settore del circuito. Marc Marquez è scattato dalla pole position e ha vinto la gara con assoluta disinvoltura davanti ad Andrea Dovizioso che non è riuscito a fronteggiare lo spagnolo della Honda, il podio è stato completato dal sorprendente Jack Miller mentre ...