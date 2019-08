Un posto al sole | VITTORIA SCHISANO è CARLA | il padre di Alex e Mia

Fonte : tvsoap

(Di martedì 6 agosto 2019) A volte i colpi di scena è bello che siano tali ed è per questo motivo che abbiamo volontariamente “finto di non vedere” – diciamo così – un piccolo particolare che era online già da lunedì 5 agosto nella lista cast del sito ufficiale di Unal. Ebbene sì, l’elenco interpreti di questa settimana riporta una new entry che – lo avrete già capito – lascerà il segno… Si tratta dell’attrice, che in passato abbiamo conosciuto come Giuseppee – tra le altre produzioni a cui ha preso parte – ha interpretato il figlio (per fiction) di Lando Buzzanca nella fiction Mio figlio nel 2005. Unal, spoiler: arrivaPARISI () Nel 2011 l’attore attore ha annunciato di aver cominciato il cammino per cambiare sesso e oggi è una donna. Oraarriva a Upas con un ...

marcofurfaro : Oggi @GiovanniToti su @repubblica dice che i naufraghi, quelli scappati dalle torture in Libia e bloccati da Salvin… - ilricercatore : Tutti vogliono un posto al sole, e in più, possibilmente, all’ombra. [ Stanislaw Jerzy Lec ] (cit jacovitt) - SpiritoftheAlps : RT @Iolanda07658172: @MariCatell @SpiritoftheAlps Ricordo che un prete dovrebbe interessarsi delle sole anime non di politica. La beneficen… -