Nord Corea lancia altri missili e accusa Usa e Corea del Sud Seul pronta per “la difesa

La Corea del Nord ha fatto il suo quarto lancio di missili in meno di due settimane : La Corea del Nord ha lanciato altri due missili, dicono fonti militari della Corea del Sud, in quello che è il quarto lancio in meno di due settimane. I due nuovi missili, sui quali al momento non sono noti maggiori

La Corea del Nord ha lanciato due nuovi missili - dicono gli Stati Uniti : Il regime della Corea del Nord ha lanciato due nuovi missili nel corso di un test militare, hanno fatto sapere diverse fonti militari ai giornali statunitensi. Il lancio sarebbe avvenuto giovedì sera, cioè nelle prime ore del mattino di venerdì

Un soldato Nordcoreano ha disertato in Corea del Sud attraversando la Zona demilitarizzata : Un soldato nordCoreano ha disertato in Corea del Sud attraversando la Zona demilitarizzata (DMZ) che separa i due stati, una cosa rara e molto pericolosa, prima di essere arrestato. L’uomo, non identificato, è stato avvistato dalle telecamere a infrarossi sudCoreane

Nordcorea - diplomatico ha lasciato Roma : 6.17 L'ex ambasciatore della Corea del Nord a Roma sparito lo scorso anno,Jo Songgil, ha lasciato l'Italia ed è sotto protezione:lo riporta oggi l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, citando lo spionaggio di Seul.Jo ha abbandonato il suo posto di incaricato d'affari a novembre scorso ed è scomparso con sua moglie in quella che è sembrata essere una ricerca di asilo politico. "Ha lasciato l'Italia ed è protetto da qualche parte", ha dichiarato ...

Corea del Nord - ultime notizie : Pyongyang effettua nuovo test missilistico : Corea del Nord, ultime notizie: Pyongyang effettua nuovo test missilistico La Corea del Nord ha effettuato un nuovo test missilistico nella mattinata di mercoledì 31 luglio 2019. Due missili balistici a corto raggio sono stati lanciati intorno alle cinque del mattino ora locale dalla zona di Kalma, nei pressi di Wonsan, città portuale sulla costa orientale del paese. Le due testate hanno viaggiato per un totale di circa 250 chilometri, ad ...

La Corea del Nord ha lanciato due nuovi missili a corto raggio verso il mar del Giappone : La Corea del Nord ha lanciato due nuovi missili a corto raggio, hanno detto fonti militari sudCoreane. I due missili sono stati lanciati nelle prime ore del 31 luglio nell’area di Wonsan, nel sud del paese, e secondo le prime

La Corea del Nord lancia due missili balistici a corto raggio : Il lancio avviene a meno di una settimana da quello di due razzi a corto raggio, apparentemente di nuova progettazione, caduti nel Mar del Giappone

Follow the money. L’Italia fa da ponte tra l’Europa e la Corea del Nord : Roma. Mentre i colloqui tra America e Corea del nord sembrano ancora in stallo, e il segretario di stato Mike Pompeo vola a Bangkok all’East Asia Summit per cercare di riattivare il dialogo con i nordCoreani dopo gli ultimi test missilistici, qualcosa si muove. E si muove molto vicino a noi. Il 1° l

Nordcorea - Kim conferma lancio missili : 1.03 La Corea del Nord ha confermato che il lancio di due missili a corto raggio di ieri rappresentano il test di una "nuova arma tattica guidata". Il test, supervisionato personalmente dal leader, Kim Jong-un, è stato "una dimostrazione di forza" di fronte alle manovre militari congiunte della Corea del Sud e degli Usa previste ad agosto. Come riportato dall'agenzia di stampa del regime di Pyongyang, la Kcna, la nuova arma è un "sistema ...

Kim si risveglia - Nordcorea lancia due missili a corto raggio sul Mar del Giappone : Le autorità della Corea del Sud hanno fatto sapere che Pyongyang ha lanciato due missili verso il Mare del Giappone per protestare contro le esercitazioni militari congiunte tra Seoul e Washington, complicando gli sforzi per rilanciare i negoziati sul programma nucleare. Gli Stati Uniti hanno precisato più tardi che si è trattato di missili a corto raggio. Il Giappone, da parte sua, ha definito il lancio "estremamente spiacevole". Quello odierno ...

Corea del Nord - lanciati due missili verso il Giappone : Pyongyang è tornata all'attacco. A poco più di un anno dall'ultimo test balistico, e dopo mesi di passi avanti con la Corea del Nord e gli Stati Uniti, inclusi due incontri ufficiali con Donald Trump, la Corea del Nord ha condotto nelle ultime ore un nuovo test e lanciato almeno due vettori a corto raggio verso il Mar del Giappone.A denunciare l'ultima sfida di Kim Jong-un sono state le autorità della Corea del Sud, secondo le quali i due ...

La Corea del Nord lancia due missili nel Mar del Giappone [GALLERY] : La Corea del Nord ha lanciato due missili a corto raggio nel Mar del Giappone: lo hanno reso noto i capi di Stato Maggiore congiunti della Corea del Sud. I due missili sono stati lanciati dalla città orientale di Wonsan e hanno percorso una distanza di 430 km prima di cadere nel Mare Orientale. L'articolo La Corea del Nord lancia due missili nel Mar del Giappone [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi. Lancio di 2 vettori dalla Corea del Nord - 25 luglio - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. La Corea del nord ha lanciato due vettori a corto raggio, poi caduti nel mar del Giappone, 25 luglio 2019,

Corea del Nord lancia due missili nel Mare del Giappone. Seul : “È una minaccia” : Nuove tensioni in Corea. La Corea del Nord ha lanciato almeno due missili a corto raggio da Wonsan, città costiera a est di Pyongyang. I missili hanno viaggiato per 430 chilometri e sono finiti nel Mar del Giappone. Lo affermano le autorità sud Coreane, secondo cui i vettori, come riporta la Cnn, rappresentano una “minaccia militare” che rischia di compromettere il processo di pace nella penisola Coreana. La Corea del Sud, insieme ...