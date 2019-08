La disumanità può diventare legge? I vignettisti commentano il decreto

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 6 agosto 2019) Una mano tesa per aiutare un migrante naufrago e le forze dell’ordine che prontamente intervengono per bloccare e portare via il soccorritore. “Ilsicurezza bis in sintesi”, commenta la pagina Facebook di +Europa, condividendo la vignetta di Marian Kamensky, artista slovacco.Il riferimento della vignetta è ai provvedimenti nei confronti di imbarcazioni e persone che conducono operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo stabilito dalSicurezza Bis, che ora è. Il Senato, infatti, il 5 agosto ha votato la fiducia posta dal governo con 160 voti favorevoli, 57 voti contrari e 21 astenuti.Il provvedimento, dunque, ha incassato l’ultimo via libera del Parlamento e con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale sarà. Così iusano la matita per dire la loro.“La disumanità può ...

