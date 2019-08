Governo | approvati tutti i decreti discussi in Cdm | c’è anche la norma sui rider e il dl

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2019) Il Consiglio dei ministri ha approvatoall’ordine del giorno. Secondo indiscrezioni, il dl sulle crisi aziendali, quello sul settore lattiero-caseario e sulle assunzioni nella scuola, oltre allasui, hanno ricevuto l’ok del Cdm “salvo intese”. Questo vuol dire che l’approvazione è dovuta al fatto che inon possono andare in Gazzetta Ufficiale da domani, ma, secondo quanto si apprende, saranno pubblicati il 28 di agosto. Il primo decreto ad essere stato approvato, tra quelli all’ordine del giorno in Cdm, è stato il dl sulle crisi aziendali, fanno sapere fonti M5s. Per quanto riguarda lasu Ilva, si apprende che verrà eliminata l’immunità totale ad Arcelor Mittal, con l’introduzione di un piano di tutele legali “a scadenza” strettamente vincolato al rispetto del piano ambientale secondo precise ...

