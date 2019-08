BERGEGGI | 12ENNE COLPITO DA CASSONETTO C' è un sospettato per il lancio | è minorenne

Savona - Savona - 12enne colpito in spiaggia a BERGEGGI da cassonetto lanciato da scogliera : è grave. Il padre : “Chi ha visto denunci” : Un ragazzino francese di 12 anni la scorsa notte è stato colpito da un bidone dell’immondizia lanciato da 20 metri di altezza verso la spiaggia di Bergeggi, in provincia di Savona. Il piccolo, in gravi condizioni, stava dormendo in tenda insieme ai genitori, quando in piena notte è stato centrato dal cassonetto. Trasportato d’urgenza all’ospedale Gaslini di Genova, il 12enne è ricoverato in prognosi riservata in terapia ...