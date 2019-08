Azzano | speronati dopo un litigio in discoteca | non ce l' hanno fatta i due giovani amici

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 6 agosto 2019) Un incensurato che si trasforma in un assassino, e due famiglie, accomunate dallo stesso dolore, piangono i lorofigli uccisi per futili motivi. Sabato notte sulla provinciale bergamasca, Luca Carissimi, 21 anni, e Matteo Ferrari, 18, mentre erano a bordo di una Vespa 125, sono stati investiti dalla Mini Cooper grigia di Matteo Scapin, 33 anni. Un'auto usata come un'arma, un attacco voluto, secondo le testimonianze deglidei due ragazzi, un gesto folle e sproporzionato dettato da un motivo risibile: uno dei due avrebbe fatto apprezzamenti sulla fidanzata di Scapin. A distanza di poche ore, la tragedia è doppia:Carissimi, morto sul colpo, anche Ferrari è deceduto. L'investitore trasferito in carcere, deve rispondere ora di duplice omicidio volontario aggravato da futili motivi, omissione di soccorso e guida in stato di ebrezza....

