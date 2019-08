Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 5 agosto 2019) "Quante volte ci siamo mandati a quel paese, quante volte hai cucinato per noi, quante battaglie abbiamo condiviso, quante scene abbiamo riscritto, quante volte ci siamo detti ok, quante volte mi hai compreso, mi hai appoggiato, mi hai confortato, Quante volte hai minimizzato dove gli altri avrebbero ingigantito. Sei stato l'unico regista che quando davi motore cominciavi a raccontare le barzellette. Gli altri chiedevano il silenzio, tu raccontavi di Alberto Sordi". Lucaaffida al suo profilo Instagram - postando anche una foto che li ritrae insieme sulla spiaggia, mentre camminano in abiti primaverili - il suo commovente e sentito addio ad Alberto, regista di tutti gli episodi della serie tv Il Commissario Montalbano sin dal 1999, morto ad Assisi a 79 anni."Quanti bicchieri di vino, quante chiacchierate - prosegue, che fu scelto per interpretare il ...

ilfogliettone : Zingaretti saluta Sironi, gran parte successo è tuo - -