Tragedia al Giro di Polonia – Bjorg Lambrecht vittima di una brutta caduta | il ciclista

(Di lunedì 5 agosto 2019)nel mondo del ciclismo:di unaaldi, il corridore della Lotto-Soudal muore in ospedale Il mondo del ciclismo sotto shock per una notizia che speravamo non potesse mai arrivare., giovanedella Lotto-Soudal, è deceduto in ospedale. Il 22enne belga era rimasto coinvolto in unanei primi chilometri deldi, nella quale aveva riportato gravi danni. Rianimato sul posto e portato d’urgenza in ospedale,ha lottato fr ala vita e la morte per diverse ore, ma alle 19:02 la Lotto-Soudal ha annunciato la sua morte su Twitter: “la più grandepossibile. Riposa in pace”.L'articoloaldidi una: ilmuore in ospedale SPORTFAIR.

