Soccorso in piscina a Lunigiana | muore bimbo di 10 anni

(Di lunedì 5 agosto 2019) Non ce l’ha fatta il bambino di 10in unacomunale a Villafranca: è morto all’ospedale pediatrico Opa di Massa (Massa Carrara) dove era ricoverato in prognosi riservata. Ilieri aveva avuto un malore mentre era si trovava vasca dellae le sue condizioni erano apparse subito gravi. Stasera il decesso in ospedale. La procedura di accertamento di morte cerebrale era iniziata nel pomeriggio. Si tratta del terzo bambino morto in Toscana dal 17 luglio per incidenti in. Il piccolo viveva coi genitori a Licciana Nardi (Massa Carrara), centro dellaa pochi chilometri dallacomunale di Villafranca, dove è avvenuta la tragedia. Oggi alle 15 è stata attivata la Commissione accertamento morte cerebrale (Cam), che è terminata alle 22. Intanto per domani alle 17, alla chiesa di Bicchio a Viareggio (Lucca), si ...

