Roma | cada da un materassino | 33enne scompare in un lago vicino alla Capitale

Giallo a Roma : trovato cadavere di neonata nel Tevere. Allarme dato da un pescatore : Il cadavere di una bambina è stato trovato nel Tevere, a Roma. Il piccolo corpicino è stato recuperato all'altezza del ponte di Mezzocammino, periferia Sud della Capitale, nei...

Roma - cadaveri bruciati : scomparsi figlia dell’intestataria dell’auto ed amico di famiglia : Aveva accompagnato la figlia a scuola per gli esami di licenza media. Poi, salutato l’uomo che convive con lei, se n’era andata via da sola con l’auto intestata a sua madre: doveva sbrigare alcune commissioni, prima di cominciare il turno di lavoro come addetta alle pulizie in un deposito dell’Eni a Santa Palomba. Ma, pochi minuti dopo aver scambiato alcuni messaggi con la sorella, Maria Corazza, 46 anni, non ha dato più notizie di sé. Mentre ...

Due cadaveri carbonizzati trovati in un’auto a Torvaianica sul litorale di Roma : Due corpi carbonizzati sono stati trovati stamattina in un’auto a Torvaianica, in via San Pancrazio, sul litorale vicino a Roma. I vigili di Pomezia sono stati avvertiti intorno alle 8,35 da un cittadino che ha visto un’auto, probabilmente una Ford Fiesta, in fiamme abbandonata in un campo. Arrivati sul posto i vigili del fuoco hanno spento l’incen...

