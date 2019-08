Ragazzo muore in spiaggia Polemiche sui soccorsi

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 5 agosto 2019) Marco, undi 18 anni, si è sentito male in mare ed è morto sulladi Scauri, vicino Formia in provincia di Latina. Stando a quanto riporta il quotidiano locale PaeseNews, ilera arrivato nella località balneare laziale da Buccino, provincia di Benevento, insieme al papà. Il giovane si è sentito improvvisamente male mentre si stava facendo il bagno, è stato subito soccorso da alcuni vicini di ombrellone, ma per lui non c’è stato nulla da fare. L’ambulanza, stando a quanto riporta l’agenzia Dire, è arrivata dopo venti minuti dalla richiesta di soccorso, ma senza medico a bordo. Niente da fare per il, che è morto probabilmente prima dell’arrivo dei sanitari. Quasi sicuramente ilè morto già in acqua ma resta il fatto che i bagnanti non si sentono sicuri. “Il problema – spiegano i bagnanti che hanno assistito ai ...

