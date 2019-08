Inter | nuovo assalto a Lukaku | la trattativa con la Juventus si sarebbe complicata

Fiumicino - nuovo incontro AS Roma-Comune. Sindaco : c’è Interesse : Roma – L’ipotesi stadio della Roma a Fiumicino, da mera suggestione, inizia a diventare ipotesi concreta. E’ notizia di oggi infatti di un incontro tra il Sindaco del Comune del litorale, Esterino Montino, e il vicepresidente della Roma, con delega allo Stadio, Mauro Baldissoni. E non si tratta nemmeno del primo vertice ma del quarto in poche settimane. La societa’ giallorossa, infatti, sembra non voler piu’ perdere ...

Un nuovo teaser anticipa grosse novità per l’Interfaccia di EMUI 10 : Una nuova immagine promozionale presente nel portale sviluppatori di Huawei Cina, annuncia grosse novità nell'interfaccia di EMUI 10. L'articolo Un nuovo teaser anticipa grosse novità per l’interfaccia di EMUI 10 proviene da TuttoAndroid.

Teatro Regio - il nuovo sovrintentende Schwarz annuncia un’opera sul calcio e finali Interattivi : “La lirica al tempo di Netflix” : un’opera sul calcio, un Teatro più aperto e contemporaneo, finali ‘interattivi’ da lasciare alla scelta del pubblico: così Sebastian Schwarz, il nuovo sovrintendente del Teatro Regio di Torino, immagina il futuro dell’opera lirica. “Il compito di un ente lirico è quello di portare avanti il ricco patrimonio di 420 anni di storia nell’epoca di Netflix e degli smartphone”, ha detto nella conferenza stampa di presentazione, alla ...

Carolina Rey su Rai2 con un programma musicale : "Un nuovo progetto importante per me" | VIDEOInterVISTA : La conduttrice, al timone dell'undicesima edizione della Giornate del Cinema Lucano, è pronta per questa avventura in...

Turista ferita nella riserva dello Zingaro : nuovo Intervento per i tecnici del soccorso alpino : nuovo intervento dei tecnici del soccorso alpino e speleologico siciliano nella riserva dello Zingaro per una Turista ferita. Nel primo pomeriggio di oggi F.R., 67 anni, di Mirandola (Modena), è scivolata sugli scogli a cala Disa procurandosi traumi ed escoriazioni, con una sospetta frattura alle costole e difficoltà respiratorie. Chiamata la centrale del 118, l’allarme è stato smistato al soccorso alpino che ha inviato due squadre da ...

Inter - nuovo arrivo in dirigenza : Colas sarà direttore commerciale : nuovo arrivo per la dirigenza dell’Inter. Dal Real Madrid arriverà infatti Jaime Colás, che in Spagna ricopriva il ruolo di direttore delle sponsorizzazioni. Colás sarà il nuovo direttore commerciale del club nerazzurro, succedendo a Michael Gandler (che nel frattempo è passato alla guida del Como). Laureato in pubblicità e pubbliche relazioni presso l’Università Complutense di Madrid, […] L'articolo Inter, nuovo arrivo in ...

Man In Black International - Chris Hemsworth e Tessa Thompson di nuovo insieme sul grande schermo. Ecco perché non sentiremo la mancanza di Will Smith : Siamo al quarto lungometraggio dedicato agli agenti in nero. Nel nuovo capitolo di Man In Black International, Chris Hemsworth e Tessa Thompson di nuovo insieme sul grande schermo, sono una coppia che funziona o meglio, sembra proprio non voler funzionare ed è questo che piace al pubblico in sala. I due non sono nuovi a battibeccarsi davanti alla macchina da presa. Se vi state chiedendo dov’è che li avete visti l’ultima volta, è stato in ...

Starz ordina Le Relazioni Pericolose e rinnova The Girlfriend Experience : pubblico femminile e Internazionale il nuovo obiettivo : Arrivano interessanti novità dal mondo di Starz, canale cable americano di proprietà di Lionsgate, da poco arrivato anche in Italia attraverso lo streaming StarzPlay disponibile però soltanto tramite Apple Tv. Uno sbarco internazionale che sarà rafforzato nei prossimi anni, aumentando gli attuali 50 paesi tra Europa e America Latina in cui attualmente è presente ma sempre non creando una propria piattaforma autonoma, accessibile da più device ...

New World Into the Depths : spunta un nuovo Interessante marchio di Capcom : Capcom ha recentemente registrato un nuovo marchio, si tratta di Shinsekai: Into the Depths e quanto pare potrebbe avere a che vedere con col futuro di Monster Hunter.la cosa interessante è che secondo Google Traduttore, Shinsekai è un termine giapponese che tradotto vuol dire New World, se consideriamo che la nuova espansione di Monster Hunter World (Iceborne) è ambientata in una terra chiamata The New World, è lecito pensare che questo nuovo ...

Qualche minuto in anteprima del nuovo Men in Black : International : Ventidue anni dopo il debutto degli uomini in nero, con l’accoppiata Will Smith-Tommy Lee Jones nelle vesti degli agenti J e K, torna un nuovo capitolo di Men in Black: Men in Black: International. Da sempre impegnati a proteggere il pianeta dalle insidie dell’universo, stavolta la minaccia che sfida i protagonisti è la più difficile da estirpare: una talpa all’interno dell’organizzazione. A difendere la Terra ora sono l’Agente H e l’Agente M, ...

Inter - Conte felice dopo il summit : Suning avrebbe promesso un nuovo tentativo per Lukaku : Ieri si è tenuto l'importante vertice di mercato a Nanchino che potrebbe essere fondamentale per le prossime mosse dell'Inter in questa sessione estiva. C'erano il patron di Suning, Jindong Zhang, il presidente, Steven Zhang, l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, il direttore sportivo, Piero Ausilio, e il tecnico Antonio Conte. Incontro molto atteso dopo le esternazioni dell'allenatore nerazzurro che, alla vigilia del match di ...

VLC è tutto nuovo : la versione 3.2.0 beta 1 riprogetta l’Interfaccia utente e porta altre novità : La versione 3.2.0 beta 1 del popolare player multimediale VLC sta ora testando una riprogettazione dell'interfaccia utente, inclusi il player e il browser TV, inoltre i sottotitoli ora vengono salvati nella cartella dei media quando possibile. L'articolo VLC è tutto nuovo: la versione 3.2.0 beta 1 riprogetta l’interfaccia utente e porta altre novità proviene da tuttoAndroid.

Calciomercato - le notizie di oggi – Il punto sul Milan - nuovo obiettivo dell’Inter - per Perin è un ‘ni’ : IL punto SUL Milan – Milan beffato finora sul mercato. Dopo aver cercato Mancini e Kabak, obiettivi sfumati ed aver quasi perso Veretout, i rossoneri provano a rifarsi andando su altri obiettivi. All’inizio della prossima settimana dovrebbe firmare Ismael Bennacer. Il condizionale è d’obbligo visti i precedenti, ma l’algerino potrebbe mettere nero su bianco dopo la finale di Coppa d’Africa contro il Senegal. Il Milan vuole inserire ...

Carola Rackete ad Agrigento - al via il nuovo Interrogatorio della capitana : Mauro Indelicato L'arrivo di Carola Rackete al tribunale di Agrigento La ragazza, comandante della nave Sea Watch 3, giunge ad Agrigento per il nuovo interrogatorio relativo all'inchiesta che la vede coinvolta dopo lo sbarco di Lampedusa dello scorso 29 giugno Inizia pochi minuti prima delle 10:00 la nuova lunga giornata agrigentina di Carola Rackete, la capitana della Sea Watch 3 giunta nuovamente nella città dei templi per un ...