Impresa di Zapata | attaversa la Manica volando sul Flyboard

Frank Zapata trasvola il canale della Manica in volo : Impresa riuscita : Frank y Zapata ce l’ha fatta. Dopo un primo tentativo fallito il 25 luglio scorso, questa mattina il quarantenne è riuscito nell’ impresa di trasvola re il canale della Manica sulla sua ‘Flyboard’, la minuscola tavola a turboreazione da lui concepita. Lo riferisce la Bbc. Zapata è decollato questa mattina da Sangatte, vicino a Calais, ed è atterrato nella baia di St Margaret a Dover. Il francese Zapata , ex campione del ...

Grande delusione per Franky Zapata : ‘l’uomo volante’ fallisce l’Impresa di attraversare il Canale della Manica sul suo flyboard [GALLERY] : Tentativo fallito per Franky Zapata: ‘l’uomo volante’ non è riuscito nell’impresa di attraversare il Canale della Manica sul suo flyboard Franky Zapata non è riuscito oggi nell’impresa di attraversare il Canale della Manica a bordo del suo flyboard. E’ letteralmente terminato in mare il sogno dell’uomo volante, che con una specie di overboard spinto da cinque reattori alimentati da cherosene e dal ...