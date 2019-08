Il Napoli insiste per Icardi | l' Inter sarebbe pronta a trattare la cessione

Inter - il Napoli insiste : per l'attacco vorrebbe Mauro Icardi : Napoli e Inter sono tra le grandi protagoniste di questa sessione di calciomercato. Entrambi i club hanno la necessità di rinforzarsi come in più di una circostanza dai dirigenti delle due squadre. Il patron dei partenopei, Aurelio De Laurentiis, ha sottolineato di essere alla ricerca di un attaccante da affiancare a Arkadiusz Milik che garantisca trenta gol. L'amministratore delegato dei nerazzurri, Giuseppe Marotta, invece, ha bocciato ...

CorSera : Il Real potrebbe abbassare le pretese su James - ma il Napoli insiste per il prestito : A tv Luna, ieri, Ancelotti ha confermato che la trattativa con il Real Madrid per portare al Napoli James Rodriguez non è ancora chiusa, nonostante le indiscrezioni che arrivano dalla Colombia, che darebbero l’attaccante già all’Atletico Madrid. Oggi il Corriere della Sera ribadisce che il nodo di tutto è la formula della cessione. Il quotidiano scrive che il Real Madrid potrebbe abbassare le pretese per il colombiano fino a 38-40 ...

SKY – Il Real apre al prestito di James Rodriguez al Napoli. Offerta per Elmas - si insiste per Manolas : il punto” : SKY – Il Real apre al prestito di James Rodriguez al Napoli. Offerta per Elmas, si insiste per Manolas: il punto” SKY – Il Real apre al prestito di James Rodriguez al Napoli. Offerta per Elmas, si insiste per Manolas: il punto”. Segnali positivi per l’ attaccante colombiano. Secondo il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, il Napoli ha fatto una Offerta per Elmas del Fenerbahce ed insiste per Manolas, ...