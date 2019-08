Il 22enne ciclista Lambrecht è morto dopo una caduta al Giro di Polonia

Fonte : agi

(Di lunedì 5 agosto 2019) "La più grande tragedia possibile che potrebbe colpire famiglia, amici e compagni di squadra di Bjorg è successa...riposa in pace Bjorg". Così il team Lotto-Soudal del giovane ciclista Bjorg Lambrecht ha annunciato su Twitter il decesso del sportivo belga, avvenuta a seguito di una rovinosanei primi chilometri della terza tappa deldi. Rianimato sul posto è stato portato d'urgenza in ospedale ma per ilnon c'è stato nulla da fare. The biggest tragedy possible that could happen to the family, friends and teammates of Bjorg has happened… Rest in peace Bjorg... ❤️ pic.twitter.com/9u9LZkp2Rt — Lotto Soudal (@Lotto Soudal) August 5, 2019

