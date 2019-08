Halo | The Master Chief Collection per PC supporterà le mod ed utilizzerà misure anti-cheat

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 5 agosto 2019): Thesta arrivando su PC, e ora lo sviluppatore 343 Industries ha condiviso alcune nuove intuizioni su due temi: mod ed.In un post sul blog, 343 ha detto che il giocointeramente le mod su PC, ma ci sono alcuni dettagli importda tenere presente. Innanzitutto, tutte le mod devono essere conformi ai termini di utilizzo di Microsoft. Inoltre, i giocatori devono avere una copia legalmente acquistata."Incoraggiamo la community di modding a creare contenuti per il gioco nel modo che ritenete opportuno. Questo è qualcosa che la community diha fatto per lungo tempo e fintanto che seguirete le regole di utilizzo dei contenuti Xbox non ci dovrebbero essere motivi per vietarle", ha spiegato 343.Leggi altro...

