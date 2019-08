Fire Emblem | Three Houses debutta in prima posizione nella classifica software italiana

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 5 agosto 2019)per Nintendo Switchin, ponendo fine al dominio di Crash Team Racing Nitro-Fueled.Il titolo è da poco disponibile per l'ibrida di Nintendo e si ritrova davanti a GTA 5 di Rockstar, in seconda, e al remake di CTR di Beenox, in terza.Super Mario Maker 2 sale in quarta, mentre Days Gone per PS4 rientratop 10, in decima.Leggi altro...

Eurogamer_it : #FireEmblemThreeHouses subito primo in Italia. - exodusdragons : Fire Emblem, Street Fighter V e tanto altro nelle live di questa settimana su Twitch - FPSREPORTER : I più venduti in Italia: vola Fire Emblem: Three Houses -