Approvata risoluzione contro conflitto di interesse | Anzaldi | “Basta vergognosi privilegi

Fonte : tv.fanpage

(Di lunedì 5 agosto 2019) AgCom ha approvato lai conflitti ditra agenti e produttori. Michele, deputato Pd e segretario della Commissione parlamentare di vigilanza Rai, ha espresso la sua soddisfazione in un lungo post pubblicato sui social: "La Rai ora ha il dovere di dire basta a".

GiovanniMario12 : RT @SenatoStampa: Area crisi industriale distretto Fermano-Maceratese. In Commissione Industria, approvata risoluzione a conclusione esame… - GiovanniMario12 : RT @SenatoStampa: #Batterie. In Commissione Industria, approvata risoluzione a conclusione esame Atto Ue n. COM (2019) 176 definitivo ? htt… - GiovanniMario12 : RT @SenatoStampa: #MatrimoniPrecoci e forzati. In Commissione Diritti umani, approvata risoluzione su affare assegnato n. 289 -