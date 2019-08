Olympique Marsiglia-Napoli : l’amichevole in esclusiva su Sky : E’ iniziato il conto alla rovescia in vista dell’inizio del campionato e le gare amichevoli che separano le squadre del nostro campionato riscuotono quindi un’importanza da non sottovalutare. Tutti i tecnici ne stanno quindi approfittando per ottenere riscontri importanti sullo stato di forma dei loro giocatori e testare i nuovi schemi. Almeno finora il Napoli […] L'articolo Olympique Marsiglia-Napoli: l’amichevole ...

Boca Juniors - Benedetto vuole l’Europa : “Accordo con l’Olympique Marsiglia” : L’agente di Darío Benedetto, Christian Bragarnik, rivela: “Abbiamo raggiunto un’intesa col Marsiglia, ora serve un accordo fra i due club”.“powered by Goal”Continua la fuga di giocatori dal Boca Juniors verso l’Europa. Oltre a Nandez, per il quale è in corso una trattativa con il Cagliari, potrebbe presto lasciare Buenos Aires anche l’attaccante classe 1990 Darío Benedetto.Il giocatore, che piace anche alla ...