Meteo | arriva l' anticiclone africano | caldo al Sud fino al 13 agosto

F1 - GP Germania 2019 : le previsioni Meteo per la gara. La pioggia potrebbe arrivare prima del semaforo verde : Potremmo vivere una gara bagnata al GP di Germania di F1, che scatterà oggi alle ore 15.10. L’undicesima prova del Mondiale 2019 si preannuncia spettacolare e la pioggia potrebbe far salire ulteriormente le emozioni sul circuito di Hockenheim. Ieri nelle qualifiche Lewis Hamilton ha timbrato l’ennesima pole position, davanti a Max Verstappen e Valtteri Bottas, mentre è stata una giornata da dimenticare per la Ferrari, con Charles Leclerc che ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi : allerta Meteo - arriva la pioggia - 27 luglio - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi: allerta meteo, arriva la pioggia; Fermati due sospetti per il caso del carabiniere ucciso, 27 luglio 2019,

Meteo - allerta Protezione Civile : arriva il maltempo con temporali - grandine e crollo delle temperature : Meteo, cambio di rotta: arriva il maltempo. Le previsioni. Una perturbazione di origine atlantica porterà un deciso peggioramento delle condizioni Meteo sulle regioni del Nord, con...

Allerta Meteo Trentino : arrivano pioggia e grandine : Nel corso della giornata di oggi – informa una nota della Provincia di Trento – è previsto un graduale cedimento dell’alta pressione presente sul Trentino, con conseguente aumento dell’instabilità atmosferica, che si protrarrà anche nei prossimi giorni. Il sistema di Allerta Provinciale della Protezione Civile ha emesso perciò un messaggio mirato, per avvisare che nel pomeriggio e in serata sono attesi rovesci e temporali ...

Meteo : caldo e afa - arriva l'anticiclone africano : A partire da domani l'aria sahariana arriverà dall'entroterra marocchino verso l'Europa e il Mediterraneo. La colonnina di mercurio arriva anche a 40 gradi. I consigli del ministero della Salute per proteggersi dalle temperature roventi

Meteo - nuova ondata di caldo africano arriva in Europa : temperature fino a +40°C - coinvolto anche il Nord Italia [MAPPE] : Previsioni Meteo – Dopo un periodo piuttosto dinamico e molto più freddo all’inizio di luglio, sta per prendere forma una brusca inversione di rotta. Per la prossima settimana, infatti, è probabile lo sviluppo di un’altra importante ondata di caldo quando una forte dorsale si stabilirà sull’Europa centro-occidentale. In alcune aree del continente, le temperature potrebbero tornare su valori di +35-40°C. I modelli concordano sullo sviluppo di ...

Meteo - arriva la svolta estiva : sta per cambiare tutto : Dopo alcune giornate contraddistinte da temporali, forti venti e temperature più fresche, con l'avvicinarsi del fine...

Allerta Meteo Puglia - preoccupazione per il forte maltempo di stasera : arrivano nuovi violenti temporali : Il centro funzionale della Protezione civile della Puglia ha diramato un avviso di Allerta gialla, dalle 8 di oggi fino alle successive 24 – 36 ore, a causa del previsto peggioramento delle condizioni Meteorologiche sulla regione. Sono, infatti, previsti fenomeni temporaleschi localmente intensi che interesseranno, in particolare, i settori adriatici. A ridosso delle zone interne della Puglia settentrionale si prevedono, inoltre, rovesci ...

Meteo - cambia tutto : da domani stop al caldo - arrivano temporali e nubifragi : Meteo, cambia tutto. Gran parte dell'Italia si prepara a vivere una settimana rivoluzionaria, all'insegna di un radicale cambiamento del tempo con l'arrivo di temporali, grandine,...

Stop al caldo - arrivano grandinate violente! La follia estiva del Meteo : Buone notizie sul fronte meteo. Sta arrivando, infatti, una tregua dal caldo. Le previsioni della settimana parlano infatti di un’aria sempre più fresca, proveniente dai quadranti settentrionali e relativa ad una depressione sul Baltico. Così facendo comincia ad intrufolarsi nel campo di alta pressione un importante calo di temperature sull’Italia del Nord. Dove i primi segni di questa perturbazione si sono già fatti vedere: temporali, a tratti ...

Meteo - arriva il maltempo! nubifragi fino a giovedì : Finisce la calura e arriva il maltempo: settimana di cambiamenti climatici in tutta Italia. Allerta Meteo in mattinata al centro nord, previsti violenti rovesci in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino ed Emilia-Romagna. Valutata l'allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico sulle coste toscane e abruzzesi. Il tempo instabile continuerà anche nei giorni seguenti, con nubifragi e raffiche di vento fino a 50 km/h mercoledì. Da ...

Meteo - arriva la svolta di luglio : Caldo intenso ed opprimente per tutto il weekend in Italia, ma dalla prossima settimana sono attese temperature meno elevate...

Meteo Luglio - il peggio deve ancora arrivare : l’Italia assediata da correnti dall’Africa e dalle Azzorre : Se il mese di giugno appena terminato ha già messo a segno il record del più caldo mai registrato, il peggio deve ancora venire: il mese più torrido sarà Luglio, quando tutta l’Italia sarà percorsa da correnti calde provenienti dall’Africa (anticiclone sub-tropicale) e da quelle provenienti dalle Azzorre (anticiclone azzorriano) con temperature in aumento che supereranno i +36°C in diverse località, toccando i +42°C in Puglia e in ...

Meteo - arriva il "ribaltone" di luglio : La prossima settimana le belle giornate saranno insidiate da qualche temporale specie al centro-nord. Temperature in calo...