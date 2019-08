Hamilton trionfa anche in Ungheria | Verstappen secondo | Vettel buon 3°

Verstappen trionfa nell’inferno d’acqua di Hockenheim! Rimonta super di Vettel - figuraccia Mercedes : Hamilton 11° : Verstappen vince il Gp di Germania nel quale la pioggia l’ha fatta da padrone. Ferrari sfortunata con Leclerc, ma che Rimonta Vettel ! Disastro Mercedes : Bottas a muro, Hamilton undicesimo Un vero e proprio inferno d’acqua, non ci sono parole più adatte a descrivere l’incredibile gara disputata quest’oggi nel Gp di Germania. Più che un ‘Ring’ ad Hockhenheim i piloti hanno guidato in una vera e propria ...

Hamilton trionfa in Francia davanti a Bottas e Leclerc : “Stiamo facendo la storia” : Ottavo successo consecutivo in questa stagione su otto Gp per le Mercedes e sesto per Lewis Hamilton. Il campione britannico delle 'Frecce d'Argento' ha avuto vita facile nel Gp di Francia a Le Castellet. Il campione del mondo in carica, partito dalla pole position, ha mantenuto sin dall'avvio la testa della gara e l'ha mantenuta con un ritmo incredibile per tutto il Gran Premio, chiudendo dopo i 53 giri, davanti al compagno di scuderia Valterri ...