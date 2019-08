Corinaldo | Ronzulli | ‘controlli su locali e certezza della pena’

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 4 agosto 2019) Roma, 4 ago. (AdnKronos) – ‘Grazie alla magistratura e alle Forze dell’Ordine che sono riusciti ad assicurare alla giustizia i responsabilistrage di. L’inchiesta ha fatto emergere una realtà di ‘guerra tra bande’ dedite ai furti contro i giovanissimi, che si erano addirittura spartite il territorio nazionale, composte di giovani ragazzi che non si sono fatti scrupoli a stroncare giovani vite per qualche collanina d’oro. è necessario imporre controlli più serrati ai gestori deie agire sulla prevenzione, perché un genitore deve poter avere lache il figlio tornerà a casa dalla discoteca, non deve convivere con la paura che possa morire travolto dalla folla come è capitato”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia Licia.“Come sempre, la prima forma di prevenzione -aggiunge- è la...