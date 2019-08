Bimbo nato cieco a 6 anni vede per prima volta | “Potrò finalmente conoscere il viso di

Genitori stuprano la figlia di 2 anni e pensano a un piano per abusare del Bimbo non ancora nato : arrestati : Hanno violentato la figlia di 2 anni e organizzato un piano per abusare anche del figlio che ancora non era nato. Gerrad Coddington, 25 anni, e sua moglie Christina Nelson-Coddington, 29 anni, di Oklahoma City, hanno picchiato, ammanettato e violentato la loro bambina e come se non bastasse avevano anche in mente un piano per far del male al figlio non ancora nato.\\ Secondo quanto riporta Metro, la coppia è stata scoperta dopo aver condiviso ...

Roma - trovato Bimbo morto sotto un ponte del Tevere : è un neonato : Il cadavere di un bambino è stato trovato nel Tevere, a Roma. Il piccolo corpicino è stato recuperato all'altezza del ponte di Mezzocamino, periferia Sud della Capitale, nei pressi...

Bimbo di 6 anni incatenato come un cane e picchiato/ Il papà 'Lo facevo per educarlo' : Un bambino di 6 anni tenuto legato 'come un cane' e picchiato dal padre: liberato dalla polizia. Orrore in Ucraina, ecco cosa è successo.

BACIO DELLA MORTE A UN NEONATO/ Bimbo quasi ucciso dall'herpes di un parente che... : Il BACIO di un parente con herpes mette a repentaglio la vita di un NEONATO di sole 4 settimane il giorno del suo battesimo: ecco com'è andata

Piacenza - Bimbo di otto mesi ustionato in un Autogrill : è grave : Un bruttissimo fatto di cronaca si è verificato ieri pomeriggio in provincia di Piacenza, precisamente sull'autostrada A1, nei pressi di Fiorenzuola, dove un bimbo di appena otto mesi è rimasto gravemente ustionato a causa di un liquido bollente che, in maniera del tutto accidentale, gli è caduto addosso. Al momento non sono note le cause del drammatico incidente, ma quel che è certo è che il piccolo si trovava con i genitori. L'area di servizio ...

Ustionato da liquido bollente! Grave un Bimbo di 8 mesi : L'incidente è avvenuto in un'area di servizio lungo l'autostrada A1. Il piccolo era con i genitori quando gli sarebbe caduto addosso del liquido bollente. Si trovava con i genitori all'interno di un'area di servizio lungo l'autostrada A1 quando gli sarebbe caduto accidentalmente addosso del liquido bollente. Un bimbo di otto mesi è stato così trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Parma.-- Subito dopo l'incidente con il ...

Uccise un Bimbo di 3 mesi dopo aver scoperto che poteva non esser suo : condannato a 7 anni. "Sentenza disgustosa" : La moglie gli aveva confessato che il bimbo di 3 mesi, cresciuto come suo figlio, poteva non esser suo, lui lo ha ucciso. Il fatto risale al 25 marzo 2017, accaduto a Swindon, in Inghilterra. Paul Rich, 53 anni, si è dichiarato colpevole di omicidio colposo e adesso è stato condannato a 7 anni di prigione. Una sentenza accolta con sconcerto dalla madre del piccolo, che l’ha definita “disgustosa”. L’uomo ...