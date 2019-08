Arrestati due uomini mentre tentano un furto alle poste

Carabiniere ucciso - dagli Usa i padri dei due Arrestati a Roma per difendere i figli : padri in soccorso dei figli per cercare di difenderli. Sono sbarcati dagli States l'italoamericano Fabrizio Natale e il californiano Ethan Elder. Sono i genitori rispettivamente di Christian Gabriel Natale Hjorth, 18 anni, e di Finnegan Lee Elder, 19 anni. I loro figli sono nel carcere Romano di Regina Coeli per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, 35 anni. Dei due, Lee Elder ha confessato di avere inferto le coltellate, 11, con ...

Gregoretti - sbarcati i migranti. Arrestati i due scafisti a bordo : Angelo Scarano Sono stati fermati due scafisti tra i migranti sbarcati dalla nave Gregoretti. Adesso dovranno rispondere dell'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina I migranti della nave Gregoretti sono sbarcati. Dopo qualche giorno di stallo nel porto di Augusta, il Viminale ha autorizzato lo sbarco dei 116 naufraghi salvati in quel tratto di mare che separa la Libia dall'Italia. Ma durante le operazioni di sbarco ...

Un funzionario del consolato Usa ha visitato i due americani Arrestati : Un funzionario del consolato americano di Roma ha visitato a Regina Coeli Finnegan Elder e Gabriel Natale-Hjorth, i due giovani arrestati tre giorni fa per l'omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. Ai due il consolato sta fornendo assistenza, secondo quanto ha riferito l'ambasciata Usa.

Roma - omicidio del vicebrigadiere in via Pietro Cossa : Arrestati due turisti degli Usa : Sono due ragazzi statunitensi i presunti responsabili dell'omicidio di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere dell'Arma dei Carabinieri ferito mortalmente nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 luglio. Il militare aveva 35 anni, da poco si era sposato e da pochi giorni aveva ripreso servizio, in quanto era tornato dal viaggio di nozze effettuato in Madagascar. Con il passare dei giorni e delle ore la dinamica di quanto avvenuto quella notte si ...

Carabiniere ucciso - il decreto di fermo : tutte le prove e le testimonianze. Arrestati due americani : Il Carabiniere Mario Cerciello Rega ha pagato con la vita il suo coraggio sul lavoro: per il suo omicidio sono stati Arrestati due giovani statunitensi, per cui i Carabinieri del...

A Milano un agente e due impiegati della polizia municipale sono stati Arrestati perché avrebbero accettato denaro per cancellare delle multe : A Milano un agente e due impiegati della polizia municipale sono stati arrestati perché avrebbero permesso a una serie di persone di non pagare le multe ricevute per infrazioni del codice della strada, o di pagare un importo minore di

Arrestati dalla Polizia due ladri di Vittoria - consegnata refurtiva : La Polizia ha arrestato due ladri d’appartamento vittoriesi, colti in flagranza e ha restituito oltre 10.000 euro di refurtiva al proprietario

Due minorenni Arrestati a Marina di Ragusa per tentato furto : Due minorenni sono stati arrestati dalla Polizia a Marina di Ragusa con l'accusa di tentato furto aggravato. Specializzati in motorini

Rubati dipinti e sculture da Villa Livia : Arrestati la custode - il marito e i due figli : Figurano la custode del Museo Villa Livia di Napoli, suo marito, e anche i due figli minori della coppia, tra i componenti la banda di ladri che, su commissione, hanno trafugato dal Museo diverse...

Insulti razzisti e botte a un uomo del Gambia. Arrestati due italiani vicini all'estrema destra : Due italiani vicini all’estrema destra romana sono stati Arrestati a Roma per aver insultato con epiteti razzisti e picchiato un uomo del Gambia. I fatti risalgono allo scorso 17 giugno, nel quartiere San Lorenzo. I due italiani, di 45 e 50 anni, entrambi con precedenti penali, avevano aggredito con calci e pugni l’uomo che aveva riportato lesioni guaribili in trenta giorni.Ora, a distanza di quasi un mese la polizia ha eseguito le ...

Bari - rissa vicino la stazione : Arrestati due giovanissimi : Continuano spedite le indagini delle Forze dell'Ordine su quanto successo ieri sera a Bari in piazza Aldo Moro, nei pressi della stazione centrale. Un gruppo composto da una ventina di persone, sia cittadini stranieri che italiani, hanno dato vita ad una maxi-rissa per futili motivi. Secondo una prima ricostruzione della stampa locale un extracomunitario avrebbe detto una parola di troppo ad una giovane ragazza italiana, e come conseguenza il ...