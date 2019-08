Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 3 agosto 2019) Giornata di grandeper i passeggeri e gli addetti ai lavori del mondo del. questa mattina unEasyJet partito dall’Inghilterra, precisamente da Manchester, e diretto verso Bari ha dovuto effettuare un inaspettatodi. La prima pista disponibile era quella dell’Aeroporto Marco Polo di Tessera, a Venezia. Momenti di panico a bordo e grande agitazione anche al termine dell’operazione che ha coinvolto 128 passeggeri. La compagnia in questione è una delle più note di quelle a basso costo ed è conosciuta ufficialmente con il nome di easyJet Airline Company Limited. La sua sede operativa è presso l’aeroporto di Londra, Luton, e il proprietario è il greco-cipriota Stelios Haji-Ioannou. Un vero e proprio colosso, che rappresenta la seconda compagnia aerea Low Cost in Europa dopo Ryanair. Le cause dell’dinon sono da attribuire a ...

Noovyis : (Paura in volo, aereo costretto ad atterraggio di emergenza) Playhitmusic - - rep_bari : Paura sul volo Manchester-Bari: atterraggio d'emergenza a Venezia per un malore del pilota [news aggiornata alle 13… - giusepp60790451 : RT @twolighteyes: Paura sul volo Manchester-Bari: atterraggio d'emergenza a #Venezia per un malore del pilota -