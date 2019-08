Lo sfogo della Cuccarini | Fate luce su Bibbiano alla faccia di chi ci insulta

Carabiniere ucciso - lo sfogo della vedova con Salvini : «Tutelate noi - non quei due killer» : SOMMA VESUVIANA - La portiera della berlina si apre. Davanti c'è il carro funebre. Che aspetta. Gli applausi si sono consumati, i palloncini bianchi già volati in aria....

"L'atteggiamento della Lega è insopportabile". Lo sfogo a porte chiuse di Di Maio con gli attivisti : "In questo momento il partito unico non vede l'ora di far cadere il governo, perché a settembre si vota sul taglio dei parlamentari. Io però nel frattempo mi prendo i 'vaffanculo' di chi dice che faccio gli accordi con Salvini. A me farebbe pure comodo far cadere il governo, perché nonostante la regola dei due mandati resterei comunque il capo politico, ma penso ai risultati da ottenere da qui a dicembre: taglio del cuneo ...

I bambini di Bibbiano - parla Laura Pausini : il durissimo sfogo della cantante : Finalmente qualcuno rompe il silenzio dei personaggi dello spettacolo e della musica sullo scandalo di Bibbiano. Laura Pausini scrive sulla sua pagina Facebook un durissimo attacco anche contro i media, colpevoli di avere silenziato la notizia. La cantante spiega di avere dovuto cercare su Google dei fatti di Bibbiano, su sollecitazione di una sua fan. ‘’Non posso credere che abbia dovuto cercare questa vicenda, perché sì, quando sono in tour ...

Lucas Peracchi - il duro sfogo sulle persone della tv : 'Sono tutte false - uno schifo' : Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e donne che in molti ricordano per lo scandalo ai danni della redazione di Maria De Filippi, in queste ore si è lasciato andare ad un durissimo sfogo sul suo profilo ufficiale Instagram, dove ha puntato il dito contro i personaggi del mondo della televisione. Uno sfogo che ha infiammato l'opinione pubblica e in particolar modo gli animi dell'ex tronista del programma sentimentale di Canale 5. Lo sfogo al ...

Eros Ramazzotti - sfogo durissimo su Marica Pellegrinelli : " Quante schifezze. Lei...". Il motivo della rottura : "Ho letto molte cose non belle sul conto di Marica questa settimana". Eros Ramazzotti sceglie Instagram per sfogarsi dopo la rottura, ufficiale, con la moglie Marica Pellegrinelli. E un po' a sorpresa il cantante romano, a testimonianza del grande amore che l'ha unito alla modella, la difende a spad

Jeremias e Soleil si sono lasciati? Arriva il duro sfogo della Sorge : Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge: l’ex naufraga si lascia andare a un duro sfogo Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge si sono lasciati? Sembra proprio che tra loro ci sia stata una rottura, davvero improvvisa. Infatti, fino a qualche settimana fa si parlava di convivenza. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva rivelato di essere pronta […] L'articolo Jeremias e Soleil si sono lasciati? Arriva il duro sfogo della Sorge ...

Lo sfogo della Sciarelli : Per me l'Italia è diventato un cimitero : La Sciarelli parla del suo lavoro e delle storie del dolore con cui deve fare i conti tutti i giorni. Poi la stoccata a Ciontoli. Federica Sciarelli adesso si confessa. La conduttrice di Chi l'ha visto? di fatto parla della sua esperienza alla guida del programma in questi anni. Su Repubblica racconta la sua storia e quel confrontarsi in modo assiduo con le storie del dolore che hanno lasciato un segno forte su di lei. E così ...

Simone Annicchiarico - l'astro nascente della tv scomparso : "Perché mi hanno fatto fuori" - sfogo e accusa : Simone Annicchiarico, almeno fino a quattro o cinque anni fa, sembrava il nuovo asso pigliatutto della televisione italiana. Il presentatore, che tra il 2009 e il 2015 ha condotto con successo Italia's Got Talent su Canale 5, trasmissione che gli ha consentito di ottenere ampia popolarità e la condu

Lo sfogo della farmacista derubata : "Io rovinata dai ladri - ora rischio di chiudere" : Il colpo nella parafarmacia di via Marecchiese a Rimini. La titolare: "Hanno portato via oltre la metà della merce che avevo...