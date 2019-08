Le ultimissime sul concorso MiBAC prima del 9 agosto | requisiti e ipotesi banca dati

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 3 agosto 2019) In questa settimana che volge a conclusione, il bando delper 1062 vigilanti ha decisamente tenuto banco. Inbattuta ha fatto discutere la sua mancata pubblicazione entro il 31 luglio, come inizialmente stabilito e successivamente l'annuncio del Ministro Bonisoli che ha parlato di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di tutte le informazioni sulla selezione pubblica il giorno 9. Per quanto tanti dettagli sulsaranno ufficializzati appunto solo venerdì prossimo, non mancano di certo alcune anticipazioni suidi ammissione al bando ma anche sull'eventualità o meno che ci sia unaassociata all'inevitabile prova pre-selettiva delne (di certo obbligata per il gran numero di domande che perverranno). Partiamo dunque dai requisti di certo richiesti per la selezione pubblica, sulla base di altri concorsi pregressi per la ...

