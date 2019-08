In Onda su La7? Unico punto di riferimento della politica in tv | David

Fiamme negli studi La7 mentre è in Onda Mentana : palazzo in parte evacuato : Roma – I Carabinieri della Stazione Trionfale e i Vigili del Fuoco sono intervenuti ieri sera in via Umberto Novaro 32, a Roma, presso il centro studi televisivi La7, a causa di un incendio. Le Fiamme hanno sprigionato una colonna di fumo che ha invaso parzialmente gli studi e la palazzina e’ stata in parte evacuata. Tra le probabili cause, un guasto ad alcuni quadri elettrici. Il principio di incendio si e’ sviluppato alle ...

SOndaggi La7 - il Governo aumenta i consensi : Lega +0 - 1 e M5S +0 - 6. Cala il Pd (-0 - 5) : Le forze di Governo guadagnano consensi, quelle di opposizione Calano. Il Sondaggio commissionato da La7 a Swg danno la Lega e il Movimento 5 Stelle in crescita negli orientamenti di voto. Rispetto a una settimana fa, il Carroccio fa registrare un ritocco all’insù, passando dal 37,7% al 37,8%. Più importante la crescita del M5S, che dal 17,9% di metà luglio sale a quota 18,5%. Per il momento, i pentastellati rimangono il terzo partito, ...

Astronaut Wives Club - gli episodi in Onda lunedì 8 luglio su La7 : Astronaut Wives Club le puntate di lunedì 18 marzo su La7.Per celebrare i cinquant’anni dallo sbarco sulla Luna, La7 ha cercato nell’etere delle serie tv perdute e ha trovato The Astronaut Wives Club, una serie tv del canale americano ABC ancora inedita in Italia, andata in onda in USA nell’estate del 2015.La serie è composta da 10 episodi che andranno in onda in tre serata l’8 luglio, il 15 luglio e il 22 luglio. Il ...

SOndaggi politici TP per La7 - Borrelli : “per italiani RdC spreco di soldi pubblici” : Sondaggi politici TP per La7, Borrelli: “per italiani RdC spreco di soldi pubblici” Termometro Politico ancora una volta ospite della trasmissione di La7 Coffee Break; oltre all’editore e fondatore di TP Gianluca Borrelli, siedono nel salotto di Andra Pancani, il governatore della Liguria Giovanni Toti, il direttore di Anpal Domenico Parisi, il direttore di Formiche.net Roberto Arditi, in collegamento l’eurodeputata della Lega Silvia ...

In Onda su La7 da luglio - confermati Telese e Parenzo : Anche quest'anno al timone di In Onda su La7 ci saranno Luca Telese e David Parenzo. I giornalisti, che durante la stagione 'invernale' hanno frequentato la tv solo in veste di ospiti, fanno coppia dal 2017. Il programma andrà in Onda dal lunedì al sabato a partire dalle ore 20.35, subito dopo l'edizione serale del TgLa7, nella tradizionale collocazione di Otto e mezzo di Lilli Gruber. Le puntate, almeno stando a quanto annunciato nel promo ...

Enrico Mentana - sOndaggio Swg per il TgLa7 : la Lega oltre il 37% - divario imbarazzante con Pd e M5s : Per Matteo Salvini la "fase di stanca" coincide con una escalation costante. Il sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana testimonia il nuovo record della Lega, che in una settimana senza grandi scossoni sale di un altro 0,3 e arriva ora alla cifra-monstre del 37,3 per cento. Dietro, aumenta il d

SOndaggio Swg per TgLa7 - record di Giorgia Meloni : sale al 6 - 7 per cento - calano Lega e M5s : Perde qualcosina la Lega - pur restando al 37 per cento - perde il M5s e pire il Pd, cresce invece di quasi mezzo punto Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Secondo il Sondaggio Swg per il TgLa7 illustrato da Enrico Mentana in diretta in generale si nota un leggero calo di consensi per il governo gi