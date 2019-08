Ecco gli ingredienti di un tormentone estivo

Fifa 19 Swap Deals – Scambi di FUT : Ecco i premi di agosto! 3 card negli obiettivi settimanali : Introdotti per la prima volta in Fifa 18 Ultimate Team, i FUT Swap Deals, Scambi di FUT, arrivano su Fifa 19! Quest’anno i FUT Swap Deals torneranno più volte nel corso della stagione, ogni mese fino ad agosto, per offrire maggiori opportunità di migliorare la tua squadra su FUT. Come accaduto qualche mese fa dovrai […] L'articolo Fifa 19 Swap Deals – Scambi di FUT: ecco i premi di agosto! 3 card negli obiettivi settimanali ...

Samsung Galaxy Note 10 : Ecco info sui prezzi - sugli accessori e sul SoC : Le ultime suggeriscono un prezzo di partenza europeo leggermente più basso per Samsung Galaxy Note 10, che potrebbe essere commercializzato quasi ovunque con SoC Exynos 9825. Intanto spuntano alcuni render delle presunte cover ufficiali e di altri accessori. L'articolo Samsung Galaxy Note 10: ecco info sui prezzi, sugli accessori e sul SoC proviene da TuttoAndroid.

Classifica supermercati 2019 in Italia - Ecco i migliori e peggiori marchi : Classifica supermercati 2019 in Italia, ecco i migliori e peggiori marchi Dalle pagine del nostro sito ci capita spesso di riferire delle varie classifiche che man mano vengono stilate (qui l’articolo su Classifica Università Italiane). La rivista mensile di dei consumatori Il Salvagente ha effettuato una lunga analisi prendendo in esame i prodotti con la marca del distributore dei principali marchi di distribuzione presenti in Italia ...

Vacanze last minute? Ecco le destinazioni più cercate online dagli italiani : Che sia per principio o per mera necessità, c'è sempre chi decide di ricorrere a una prenotazione last minute per le proprie Vacanze. Obiettivo: valorizzare la manciata di giorni di ferie ottenuta all'improvviso in un momento di inedita magnanimità del proprio capo, o evitare con attenzione le radunate di amici vari ed eventuali con le idee fin troppo chiare sin da gennaio su destinazione, hotel, giorni, voli, ...

Quali sono gli smartphone più fluidi? Ecco la classifica di Master Lu : Master Lu, una piattaforma di benchmark cinese, incorona Huawei Mate 20X 5G, lo smartphone con l'interfaccia di sistema più fluida. L'articolo Quali sono gli smartphone più fluidi? Ecco la classifica di Master Lu proviene da TuttoAndroid.

Alga tossica Puglia 2019 : spiagge bollino rosso - Ecco quali sono : Alga tossica Puglia 2019: spiagge bollino rosso, ecco quali sono L’Alga tossica Ostrepsis ovata torna in diversi tratti della costa pugliese; scatta il “bollino rosso” per diverse spiagge salentine e del barese in cui la concentrazione è abbondante. Alga tossica: le spiagge pugliesi segnalate dall’Arpa Le analisi dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente della Puglia hanno rilevato che, a causa di una fioritura tardiva ...

Le offerte online arrivano anche sotto l’ombrellone : Ecco gli sconti su smartphone Android : Le offerte online arrivano anche sotto l'ombrellone: in sconto Nokia 8.1, ASUS ZenFone 5Z, Huawei Mate 20 Pro, Samsung Galaxy S10e e Moto G7 Plus L'articolo Le offerte online arrivano anche sotto l’ombrellone: ecco gli sconti su smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone : Ecco cosa dicono gli amici : cosa dicono gli amici della love story tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. I due sono diventati nel giro di due mesi inseparabili e fanno sul serio. Sono infatti già avvenute le prime presentazioni in famiglia e sia Giulia sia […] L'articolo Giulia De Lellis e Andrea Iannone: ecco cosa dicono gli amici proviene da Gossip e Tv.

Siti di streaming senza registrazione : Ecco i migliori : Il web è pieno di Siti di streaming senza registrazione che permettono lo streaming gratis di serie TV, film e anime. Noi di ChimeraRevo, però, abbiamo deciso di raggruppare in questo articolo i migliori presenti leggi di più...

Allarme alga tossica in Puglia : Ecco le località a rischio : Pina Francone Alcune località marittime della Puglia sono state colpite dall’alga che può causare problemi di salute Si ciama Ostreopsis ovata ed è l'alga tossica che ha messo in allerta alcune località marittime sul Gargano e in Salento, in Puglia, costringendo l'Arpa ad assegnare il bollino rosso a certe spiagge. La presenza dell’alga, infatti, può causare diversi problemi di salute all’uomo: si sono riscontrati casi di malessere ...

I figli dei genitori più adulti sono meno aggressivi e impulsivi : Ecco perché : I figli dei genitori più avanti con l'età hanno meno disturbi esternalizzanti, come aggressività e impulsività, rispetto a quelli dei genitori più giovani. Gli scienziati ci spiegano come siano giunti a questa conclusione e come sia possibile. Vediamo insieme anche cosa sono i disturbi esternalizzanti e internalizzanti.Continua a leggere

Un nuovo Iliad Store è quasi pronto ad aprire in Puglia : Ecco dove e quando : Iliad aprirà un nuovo Iliad Store a Bari, il primo della Puglia: ecco dove sarà situato di preciso e quando dovrebbe aprire in base alle indicazioni trapelate in questi giorni. L'articolo Un nuovo Iliad Store è quasi pronto ad aprire in Puglia: ecco dove e quando proviene da TuttoAndroid.

Vodafone rilancia i suoi “Red Days” : Ecco gli smartphone acquistabili con sconti fino a 400 euro : Vodafone rilancia i suoi "Red Days": ecco gli smartphone acquistabili con sconti fino a 400 euro. E in contemporanea ci sono anche le offerte "Happy Black"! L'articolo Vodafone rilancia i suoi “Red Days”: ecco gli smartphone acquistabili con sconti fino a 400 euro proviene da TuttoAndroid.

Tim avvisa sulle bollette : «Rischio truffa». Ecco i consigli per evitarle : Un segnale rosso di pericolo e una grande scritta rossa su fondo giallo. La Tim combatte le truffe. E invia una lettera agli utenti per avvertirli dei tanti rischi legati soprattutto alle telefonate...