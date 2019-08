Rifiuti | da Regione Lombardia 2 mln per riuso materiali riciclati

Colleferro - Retuvasa : discarica puzza - Regione controlli Rifiuti in entrata : Roma – La discarica di Colle Fagiolara, a Colleferro (Rm) “puzza”. La denuncia arriva dall’associazione Rete per la Tutela della Valle del Sacco (Retuvasa), che, con una nota stampa, propone una soluzione per il contrasto delle emissioni odorigene. “La discarica di Colle Fagiolara a Colleferro sta vivendo i suoi ultimi mesi di vita piu’ che ventennale, ma incombono problemi di convivenza quotidiana sui quali ...

Rifiuti : ritardi vasca Bellolampo - 'Regione paghi costi conferimento fuori Palermo' : Palermo, 1 ago. (AdnKronos) - "I ritardi della Regione sulla settima vasca di Bellolampo costringeranno Palermo, almeno fino a maggio 2020, a conferire altrove i propri Rifiuti con un costo, per il solo 2019, di 11 milioni di euro, visto che parliamo di 850 tonnellate al giorno al costo quotidiano d

Rifiuti : ritardi vasca Bellolampo - ‘Regione paghi costi conferimento fuori Palermo’ : Palermo, 1 ago. (AdnKronos) – “I ritardi della Regione sulla settima vasca di Bellolampo costringeranno Palermo, almeno fino a maggio 2020, a conferire altrove i propri Rifiuti con un costo, per il solo 2019, di 11 milioni di euro, visto che parliamo di 850 tonnellate al giorno al costo quotidiano di 120 mila euro. Un peso economico insostenibile per la Rap e il Comune e di cui deve farsi carico l’unico responsabile di ...

Rifiuti : da Regione 103 mln per nuovi impianti pubblici in Sicilia (2) : (AdnKronos) - Oggi gli impianti pubblici esistenti sono in grado di trattare 111 mila tonnellate l’anno mentre i privati ne accolgono 233 mila. Ci sono già in programmazione una serie di impianti il cui finanziamento e realizzazione determinerebbe al 2021 un totale di 321 mila tonnellate da trattare

Rifiuti : da Regione 103 mln per nuovi impianti pubblici in Sicilia : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) - Oltre cento milioni di euro per finanziare nuovi impianti pubblici per il trattamento dei Rifiuti in Sicilia. La giunta regionale ha approvato la proposta dell'assessore regionale all’Energia Alberto Pierobon di stanziare 103 milioni di euro. Le somme serviranno anche

Rifiuti : da Regione 103 mln per nuovi impianti pubblici in Sicilia : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) – Oltre cento milioni di euro per finanziare nuovi impianti pubblici per il trattamento dei Rifiuti in Sicilia. La giunta regionale ha approvato la proposta dell’assessore regionale all’Energia Alberto Pierobon di stanziare 103 milioni di euro. Le somme serviranno anche ad aumentare l’incidenza del pubblico nel settore in vista del 2021 quando la raccolta differenziata dovrà raggiungere ...

Rifiuti : da Regione 103 mln per nuovi impianti pubblici in Sicilia (2) : (AdnKronos) – Oggi gli impianti pubblici esistenti sono in grado di trattare 111 mila tonnellate l’anno mentre i privati ne accolgono 233 mila. Ci sono già in programmazione una serie di impianti il cui finanziamento e realizzazione determinerebbe al 2021 un totale di 321 mila tonnellate da trattare. La quantità però non basterebbe ancora e soprattutto resterebbe un grave deficit nelle province di Catania, Messina, Palermo e ...

Rifiuti - la sfida della Regione Campania : «Ecco i sette siti di stoccaggio - dialogo con i sindaci» : Sono previsti almeno sette siti di stoccaggio sparsi per la Campania, oltre all'incremento dello stir di Battipaglia: la realizzazione delle aree è una delle condizioni essenziali per...

Rifiuti - la sfida della Regione Campania : «Ecco i sette siti di stoccaggio» : Sono previsti almeno sette siti di stoccaggio sparsi per la Campania, oltre all'incremento dello stir di Battipaglia: la realizzazione delle aree è una delle condizioni essenziali per...

Rifiuti : M5S - 'Sicilia in stato di abbandono - Regione richiami enti a responsabilità' (2) : (AdnKronos) - Campo sottolinea come "le responsabilità" siano "prioritariamente delle persone stesse" ma mette anche in evidenza "la competenza dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane nell'ambito delle strade di pertinenza, dell'Anas con specifico riferimento alle strade statali, au

Rifiuti : M5S - 'Sicilia in stato di abbandono - Regione richiami enti a responsabilità' : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - "La spazzatura sparsa per le strade, è proprio il caso di dirlo, rappresenta il peggiore biglietto da visita che potevamo offrire ad inizio di stagione balneare ai circuiti turistici nazionali e internazionali e la maniera peggiore di mostrare la Sicilia ai visitatori

Rifiuti : M5S - ‘Sicilia in stato di abbandono - Regione richiami enti a responsabilità’ (2) : (AdnKronos) – Campo sottolinea come “le responsabilità” siano “prioritariamente delle persone stesse” ma mette anche in evidenza “la competenza dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane nell’ambito delle strade di pertinenza, dell’Anas con specifico riferimento alle strade statali, autostradali e a tutte le varie tipologie di raccordi”.“Abbiamo raccolto la richiesta ...

Rifiuti : M5S - ‘Sicilia in stato di abbandono - Regione richiami enti a responsabilità’ : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – “La spazzatura sparsa per le strade, è proprio il caso di dirlo, rappresenta il peggiore biglietto da visita che potevamo offrire ad inizio di stagione balneare ai circuiti turistici nazionali e internazionali e la maniera peggiore di mostrare la Sicilia ai visitatori che arrivano da tutto il mondo. Non è più possibile. La Sicilia non merita questo assoluto stato di abbandono e di degrado”. ...

Rifiuti a Roma - ministro Costa : "Regione aumenterà giorni raccolta” : Rifiuti a Roma, ministro Costa: "Regione aumenterà giorni raccolta” Il titolare del dicastero dell’Ambiente ha incontrato oggi la sindaca Virginia Raggi, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e la prefetta della Capitale Gerarda Pantalone. “I Rifiuti a terra non rimarranno”, ha assicurato il ...