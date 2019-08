Palermo : morte fratello sindaco Palermo - cordoglio presidente Ars : Palermo, 2 ago. (AdnKronos) – “Esprimo il più sincero cordoglio e profonda vicinanza ai familiari del sindaco Orlando per la morte del fratello”. Così in una nota il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè ha espresso al primo cittadino di Palermo, Leoluca Orlando, le condoglianze a nome personale e dell’intero parlamento siciliano per la morte del fratello, Antonio, già componente del Consiglio di presidenza ...

Palermo - 38enne colpita da meningite : avviato iter per l’accertamento della morte cerebrale : Sono precipitate nelle ultime ore le condizioni della donna di trentotto anni colpita da una meningite a Palermo. Il quadro clinico, dovuto a una meningite da streptococco e comunque non contagiosa, è stato sin da subito molto delicato. La paziente è attualmente ricoverata all’ospedale Villa Sofia.Continua a leggere

Palermo ricorda Borsellino a 27 anni dalla morte. Gabrielli - chi ha sbagliato paghi : Ore 16.58: e' il momento del silenzio in via D'Amelio, dopo una fitta giornata di iniziative, dichiarazioni e testimonianze, attorno all'albero della pace, l'ulivo giunto da Betlemme e piantato dalla famiglia, voluto soprattutto dalla mamma del giudice. Nell'ora della strage vengono scanditi i nomi di Paolo Borsellino, degli agenti Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Per un minuto tutto tace, ...

Palermo ricorda Paolo Borsellino nel 27° anniversario della morte : Sono passati 27 anni dalla strage in via D'Amelio a Palermo. Un attentato in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta. Oggi, la città torna ancora una volta a ricordare i fatti di quel giorno, impegnandosi a lottare contro la criminalità organizzata. Diversi sono gli appuntamenti previsti oggi nel capoluogo siciliano. Da una serie di incontri rivolti ai più piccoli, fino al minuto di silenzio che sarà ...

Incidente A19 PalermoCatania - scontro tra auto : morte 2 donne - 3 feriti e traffico in tilt : Incidente mortale sulla A19 Palermo-Catania tra Catenanuova e Gerbini, in provincia di Enna: in seguito allo scontro tra 3 auto, ma la dinamica è in via di accertamento, due donne sono morte e altre 3 persone risultano feriti. Eliambulanza sul posto. Disagi al traffico, con la circolazione deviata sulla statale 192 allo svincolo di Catenanuova.