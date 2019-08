Nigeriano sfonda porta della chiesa e aggredisce il prete

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 2 agosto 2019) Salvatore Di Stefano Lo straniero, richiedente asilo, era già stato arrestato un paio di settimane fa per aver aggredito dei carabinieri. L'uomo si trova al momento nel carcere fiorentino di Sollicciano Un cittadinodi 26 anni, in Italia in qualità di richiedente asilo, è finito in manette due sere fa con le accuse di violazione di domicilio aggravata e minacce. Lo straniero, complici probabilmente i fumi dell'alcool, si è procurato alcune grosse pietre e pezzi di materiale edile e si è messo a scagliarli con violenza verso lasagrestia di unadi Cerreto Guidi, un comune in provincia di Firenze, col probabile intento di voler passare la nottata all'interno. Dopo averto l'ingresso ilsi è poi presentato davanti alche provvedeva a nutrirlo e ad occuparsi di lui e lo ha minacciato. La scena è stata vista da un ...

