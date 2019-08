Mit | fondi per via Salaria non sono stati cancellati

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 2 agosto 2019) Roma – “Il Governo non ha cancellato alcun finanziamento per il potenziamento della, come erroneamente affermato dal governatore della Regione Lazio e da alcuni esponenti locali del suo partito. Al di la’ degli strumentali e pretestuosi attacchi politici, la realta’ e’ che le risorse pari a 150 milioni di euro, relative agli interventi connessi all’accesso del cratere sismico (tra i quali rientrano anche quelli riguardanti la SS4), non risultano per nulla ‘cancellate’ ma solo allocate in maniera differente nell’aggiornamento 2019 del contratto di programma Anas 2016-2020, in una voce unica denominata ‘Altri investimenti'”. Cosi’ in una nota il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'articolo Mit:per vianonproviene da RomaDailyNews.

