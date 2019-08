Lega | Zingaretti | inviati a circoli moduli per petizione contro Salvini

Luca Ricolfi sulla Lega : "La forza di Salvini è Zingaretti. La sinistra ha solo una politica desolante" : Matteo Salvini cresce sempre più nei sondaggi. Dall'ultimo rivelato da Swg per il tg di Enrico Mentana, la Lega ha raggiunto il 38%. Ma a cosa deve tutto questo consenso?. "La forza di Salvini è Zingaretti. Finché la sinistra criticherà la Lega con gli argomenti del Pd attuale, e finché l'offerta po

**Lega : Zingaretti - ‘su sfiducia Salvini M5S schiavi e buffoni’** : Roma, 30 lug. (AdnKronos) – ‘Il Movimento 5 Stelle si oppone alla calendarizzazione della mozione di sfiducia a Salvini. Ma non era Luigi Di Maio ad aver detto ‘se il Parlamento chiama si va’? E non è il presidente della Camera dei 5 Stelle Fico ad aver chiesto a Salvini di andare in Aula senza aver ottenuto risposta dal ministro? Parolai, schiavi e buffoni”. Lo afferma il segretario del Partito democratico, ...

Fondi russi Lega - Renzi rinuncia a parlare in Senato : “Troppe polemiche da zingarettiani”. Il segretario del Pd : “Discussione insensata” : L’annuncio, le polemiche interne, la rinuncia. La decisione di Matteo Renzi di parlare in aula dopo l’intervento del premier Conte sulla questione dei presunti Fondi russi alla Lega ha creato scompiglio nel Partito democratico, con il livello dei veleni che non si è abbassato neanche dopo il passo indietro dell’ex premier, che in mattinata ha comunicato che non prenderà più la parola a Palazzo Madama. Un’inversione, ...

**Anac : Zingaretti - ‘con Cantone presidio Legalità - governo non smantelli’** : Roma, 23 lug. (AdnKronos) – ‘Da amministratore e Presidente di Regione ho conosciuto il grande lavoro che Raffaele Cantone ha portato avanti per fare dell’Anac un presidio di legalità e innovazione per tutta la pubblica amministrazione. Nel ringraziarlo voglio sostenere il suo messaggio affinché tutte le istituzioni siano unite e vigili nella lotta alla corruzione che è il primo nemico di chiunque ami l’Italia, ...

Fondi russi alla Lega - Zingaretti : “Salvini deve solo fare chiarezza in Parlamento - perché scappa?” : "A Salvini è chiesta una cosa semplice: fare chiarezza in Parlamento sullo scandalo della russia e i rapporti con la Lega. perché non risponde? perché scappa?": così il segretario del Pd, Nicola Zigaretti, commenta quanto comunicato dal presidente della Camera, Roberto Fico. Cioè: ancora nessuna risposta ufficiale dal Viminale sulle richieste di riferire in Aula.Continua a leggere

Renzi : “Non mi occupo più di Pd. Zingaretti pensi a Salvini e non a me. Errore sfiduciare Faraone e non il vicepremier della Lega” : “Non mi occupo più del Pd. E suggerisco al segretario di occuparsi dell’altro Matteo, non di me”. L’ex segretario Matteo Renzi, intervistato dal Corriere della sera mentre è negli Usa per una conferenza sul futuro e tecnologia, riapre lo scontro dentro il Partito democratico. I fronti aperti sono tanti e vedono da settimane attacchi e malumori tra Renziani da una parte e sostenitori del segretario Nicola Zingaretti ...

Fondi russi alla Lega - Zingaretti : “Salvini ha paura di venire alle Camere. Gravissimo e inquietante. Governo? Esperimento fallito” : “È Gravissimo il fatto che il ministro dell’Interno, da giorni sollecitato a riferire in Parlamento, ne parla dappertutto ma ha paura a parlarne di fronte alle Camere. E’ molto inquietante“. Sono le parole del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, sul caso dei Fondi russi al Carroccio. Circa il futuro del governo gialloverde, Zingaretti osserva: “Crisi ...

Zingaretti : "Lega e M5S si preparano a inciucio" : Il segretario del PD Nicola Zingaretti ieri ha detto di considerare fallito l'esperimento di governo tra Lega e MoVimento 5 Stelle, visti gli accesissimi scontri a distanza tra i due vicepremier. Ma oggi, come ormai ci hanno abituato da marzo 2018, alla lite segue sempre un riavvicinamento e prima Luigi Di Maio, poi Matteo Salvini, stanno abbassando i toni e continuano a dichiarare di voler andare avanti con questo esecutivo. ...

Governo - Zingaretti : Legati a poltrone : 17.27 "E' tutto molto triste: non si parla più dell'Italia, della crescita, del lavoro, della manovra e c'è un gioco di potere tra due partiti, che non sono uniti più su niente se non dalla voglia di essere stretti sulle loro poltrone". Cosi' il segretario del Pd, Zingaretti, in un'intervista a Radio radicale. "L'esperimento giallo-verde è fallito, dovrebbero prenderne atto", afferma. "Inquietante-sottolinea-che il ministro degli ...

Governo : Zingaretti - ‘progetto Lega-M5S fallito - traggano conseguenze’ : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Il progetto politico del Governo gialloverde, ammesso che ci sia mai stato, è fallito. Ormai siamo agli insulti continui e soprattutto alla paralisi totale che pagano gli italiani. La smettano con questa sceneggiata e traggano le conseguenze”. Lo scrive Nicola Zingaretti su twitter. L'articolo Governo: Zingaretti, ‘progetto Lega-M5S fallito, traggano conseguenze’ sembra essere il ...

Zingaretti : bisogna tutelare diritto a casa e Legalità - altrimenti è disastro : Roma – “Ci sono due principi da tenere insieme quando si parla di case: quello della legalita’, che prevede una tutela dei proprietari degli immobili delle case occupate, e il diritto alla casa. È necessario portare avanti politiche che mettano al centro questi due diritti e che li facciano stare insieme altrimenti e’ un disastro”. Lo ha detto Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, durante la consegna ...

Fondi russi a Lega - Zingaretti : “Conte in Aula? Positivo - ma Salvini non risponde”. Delrio : “Inaccettabile” : “Ringraziamo il presidente Roberto Fico che stamattina ha reiterato la richiesta affinché il ministro Salvini venga alla Camera a riferire”. A rivendicarlo il segretario Pd, Nicola Zingaretti, dopo aver incontrato il presidente della Camera, in merito al caso dei possibili Fondi russi alla Lega. “Riferirà Conte in Senato? Positivo, va incontro a logica istituzionale”, aggiunge Zingaretti. Mentre il capogruppo dem a ...

L'incontro tra Zingaretti e Casellati sui presunti fondi russi alla Lega : "Ringraziamo la presidente Casellati per questo incontro, questa opportunità che per noi è stata un segnale di disponibilità importante. La ringraziamo per la scelta di convocare per domattina la riunione dei capigruppo con all'ordine del giorno la richiesta di informativa rispetto alle vicende di cronaca di questi giorni che riguardano quello che sapete". il riferimento di Nicola Zingaretti, segretario del Partito democratico è alla ...

Lega : domani incontro Fico-Zingaretti alle 10 alla Camera : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – domani alle 10 a Montecitorio il presidente della Camera, Roberto Fico, incontrerà il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. L’incontro segue la telefonata con cui il segretario dem sollecitava i presidenti delle Camere “a un incontro urgente per garantire che nelle sedi parlamentari ci sia immediatamente la possibilità di ascoltare il Governo su quanto sta accadendo” sul Russiagate. ...