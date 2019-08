Jerry Calà contro la piddina che lo insulta | Dice che mi ha telefonato? Menzogna da

Jerry Calà - scuse da Anna Rita Leonardi - PD - / "Per il cretino - non comico fallito..." : Jerry Calà, scuse da Anna Rita Leonardi, PD,: "Per averlo definito cretino, non comico fallito". Ma dopo chiarimento resta il giudizio negativo sull'attore.

Jerry Calà è stato insultato da Anna Rita Leonardi poi arrivano le scuse : La querelle tra Anna Rita Leonardi, che su twitter si definisce dirigente del Partito Democratico, e l’attore comico Jerry Calà sembra essere arrivata alle battute finali. La politica è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano, scusandosi per le parole forti riservate all’attore. «Non ...

Anna Rita Leonardi : "Mi sono scusata con Jerry Calà per avergli dato del cretino. Ma non rinnego il giudizio sulla sua carriera" : “Mi sono chiaRita con Jerry Calà. sono abituata ad assumermi la responsabilità di quello che faccio. Non rimangio quello che ho detto, tranne il ‘cretino’. È un giudizio espresso con molta foga, anche dettato dagli ormoni”. La dem Anna Rita Leonardi fa, in parte, marcia indietro. Dopo aver definito Jerry Calà un “cretino senza talento”, ritratta l’offesa, ma conferma di non ...

"Jerry Calà cretino senza talento" : la Leonardi stronca il comico e poi si scusa - : Alessandro Zoppo Dopo l’intervista concessa a Paolo Giordano, la dirigente del Pd Anna Rita Leonardi si è scagliata contro l’attore, salvo poi scusarsi per gli insulti “Quella sottospecie di comico fallito di Jerry Calà ci dice che il cinema non lo vuole perché ‘non odora di sinistra’. Tranquillizzatelo. Il cinema non lo vuole, semplicemente, perché è un cretino senza talento”: con questo tweet Anna Rita Leonardi, dirigente del Pd, ...

Anna Rita Leonardi a Jerry Calà : "Non lavori perché non odori di sinistra? No - perché sei un cretino senza talento" : “Nei cast non si legge il mio nome? Forse perché non odoro di sinistra e non invoglio i registi. Per carità, non è una lamentela, soltanto una amara considerazione”. Così in un’intervista al Giornale, Jerry Calà spiega la sua assenza dal cinema. Una motivazione che ha fatto storcere il naso alla dem Anna Rita Leonardi.“Quella sottospecie di comico fallito ci dice che il cinema non lo ...

“Jerry Calà è un cretino senza talento. Una sottospecie di comico fallito” : l’attacco della dirigente Pd Anna Rita Leonardi : “Quella sottospecie di comico fallito di Jerry Calà ci dice che il cinema non lo vuole perché ‘non odora di sinistra’. Tranquillizzatelo. Il cinema non lo vuole, semplicemente, perché è un cretino senza talento“. È il duro attacco lanciato su Twitter dalla dirigente del Pd Anna Rita Leonardi che in un post si è scagliata contro Jerry Calà che in un’intervista al Giornale aveva spiegato la sua assenza di questi ...

