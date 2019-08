Io e Te | Pierluigi Diaco fa un annuncio drammatico su Paolo Vallesi

Io e Te - Ivana Spagna corregge Pierluigi Diaco : lui risponde stizzito : Pierluigi Diaco sbaglia a suonare la chitarra. Ivana Spagna lo corregge Continua Io e Te, il programma condotto da Pierluigi Diaco con la partecipazione di Sandra Milo e Valeria Graci, dove si ospitano ogni giorno dal lunedì al venerdì attori, cantanti e personalità del mondo dello spettacolo accomunati da una cosa: il fatto di non aver mai sgomitato per farsi vedere. Oggi Diaco, sempre pronto a ringraziare tutti, è stato bacchettato ...

Io e te - Pierluigi Diaco piange in diretta : I problemi psicologici non sono di serie b : Dopo aver perso le staffe in più occasioni al timone del format di Rai 1, Io e te, Pierlugi Diaco si è lasciato andare ad un pianto liberatorio. Durante la nuova puntata di Io e te, andata in onda il 30 luglio, non sono mancati colpi di scena. Il conduttore del format targato Rai 1, Pierluigi Diaco, è diventato protagonista di un momento particolarmente commovente. Il presentatore, che al timone del programma Io e te collabora con Sandra Milo e ...

Io e te - lacrime di Pierluigi Diaco in diretta su Rai 1 : "Anche io ho conosciuto la depressione" : Nella puntata di lunedì 30 luglio, di Io e Te, in onda su Rai1, il presentatore, Pierluigi Diaco si è lasciato travolgere dalla commozione. A scatenare le lacrime di Diaco è stata la lettera di una telespettatrice. La missiva, letta dopo il consueto "faccia a faccia" che per l'occasione era con Mass

Pierluigi Diaco senza parole : Dapporto fa una confessione a Io e Te : Io e Te, Massimo Dapporto: “La truccatrice mi ha fatto delle avances”. La reazione di Diaco Puntata ricca di Io e Te: prima l’intervista a Massimo Dapporto e in seguito Salvo Sottile. Pierluigi Diaco, Sandra Milo e Valeria Graci allietano il pomeriggio di Rai1 con interviste, posta del cuore e talk dai temi più disparati. Oggi Massimo Dapporto si è raccontato in una lunga intervista. Di certo Dapporto è un attore con un ...

Fabio Canino - la rivelazione a Pierluigi Diaco : “Sono innamorato non corrisposto” : Fabio Canino è stato ospite di Pierluigi Diaco a Io e te e, nel corso dell’intervista, il giudice di Ballando con le Stelle si è lasciato andare a dichiarazioni sulla sua vita privata e ha rivelato: “Sono innamorato non corrisposto. L’altra persona non è coraggiosa. Le parole che mancano al cuore sono quelle non dette – ha aggiunto poi riferendosi al titolo de suo libro, “Le parole non dette” appunto -. Meglio ...

Io e Te - Fabio Canino commenta Pierluigi Diaco : “Ci vuole coraggio” : Fabio Canino a Io e Te: “Diaco, ci vuole coraggio a riempire quel vuoto” Pierluigi Diaco si è detto felice di incontrare Fabio Canino, uno dei giudici di Ballando con le stelle, che oggi è stato ospite di Io e Te. Cresciuto a pane e ironia, formatosi alla scuola di Gianni Boncompagni e Davide Parenti, grande appassionato di Raffaella Carrà, Fabio Canino oltre a raccontarsi ha colto l’occasione per complimentarsi con Pierluigi ...

Pierluigi Diaco - Coruzzi : “Le nozze con Alessio gli hanno fatto bene” : Io e Te, Diaco. Platinette: “Il matrimonio con Alessio Orsingher gli ha fatto bene” Platinette ha parlato di Pierluigi Diaco nella sua rubrica su DiPiùTV, La tv che vedo. Il critico e opinionista si è concentrato anche sulla vita privata del conduttore di Io e te, in particolare del matrimonio con Alessio Orsingher. Platinette, a tal proposito, ha scritto: “Pierluigi si rivela un ottimo conversatore: pare proprio che gli ...

Io e te - Pierluigi Diaco si rivolge alla Milo ma lei non lo sente : “Sandra - Sandra?” Poi gli risponde : “Non c’è bisogno di scandire così” : Nell’ultima puntata di Io e te, il nuovo contenitore pomeridiano di Rai 1, è andata in onda l’ennesima gag tra il conduttore Pierluigi Diaco e uno dei suoi ospiti, in questo caso Sandra Milo. Si doveva parlare dell’esperienza del cammino di Santiago de Compostela e per questo in studio c’era la Milo. Così il padrone di casa l’ha interpellata, chiedendole se lei avesse mai fatto il pellegrinaggio, ma lei non gli ha ...

Io e te - Pierluigi Diaco si innervosisce per gli errori di regia : "Ma cosa vi siete bevuti?". : La trasmissione di Pierluigi Diaco Io e te regala spesso momenti indimenticabili. Dopo la sfuriata per il cellulare acceso in studio, ecco un altro simpatico episodio. Durante l’intervista ad Umberto Smaila si verifica un inconveniente in studio. Diaco introduce una serie di fotografie sulla famigli

