Denis Dosio dopo l' aggressione | Ora va di moda odiare me | domani chissà Dovrò

Denis Dosio dopo l’aggressione : ‘Dovrò prendere una guardia del corpo’ e sogna Uomini e donne : Denis Dosio è un 18enne italo-brasiliano che negli ultimi mesi è diventato una star dei social, tanto famoso da essere invitato da Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque. Fisico scolpito, ciuffo che sfida la legge di gravità, su Instagram chiama le sue fan ‘viziatine’ e loro lo adorna tanto che ha raggiunto i 500mila followers. Ma tanta fama attrae pure tanto odio. Denis ha molti haters sui social che non gli risparmiano critiche ...

Denis Dosio e il ritocco che crea scompiglio : le parole di fuoco da Andrea Dal Corso : ritocco Denis Dosio da Giacomo Urtis, le critiche di Andrea Dal Corso Sta facendo molto discutere il riCorso alla chirurgia estetica da parte di Denis Dosio che ha voluto sottoporsi a un trattamento di counturing mandibolare presso la clinica del noto Giacomo Urtis; tra le voci critiche rientra senza dubbio quella di Andrea Dal Corso, […] L'articolo Denis Dosio e il ritocco che crea scompiglio: le parole di fuoco da Andrea Dal Corso ...

Denis Dosio si è ritoccato il viso a 18 anni : video dell'intervento da Giacomo Urtis su IG : Tra i 'personaggi' scovati da Barbara D'Urso nel corso dell'ultima edizione di Pomeriggio 5 non vi è soltanto 'Follettina Creation' ma anche Denis Dosio, il diciottenne belloccio che sogna il mondo della televisione e del cinema. Dopo il successo ottenuto sui social, dove si diverte a 'viziare' le sue tantissime fan postando delle foto in cui mostra i pettorali e i suoi duri allenamenti in palestra, ecco che Denis sta facendo molto parlare di sé ...

Denis Dosio accusato di sponsorizzare merce contraffatta - la truffa svelata : Denis Dosio viene accusato di sponsorizzare materiale contraffatto pubblicizzando un sito web, che venderebbe prodotti non originali Denis Dosio è sicuramente uno degli youtuber più apprezzati dalle ragazzine. E in queste settimane ha acquistato una maggiore popolarità grazie alle sue due ospitate da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. Quest’ultimo però oggi ha fatto molto discutere anche per … Continue reading Denis Dosio accusato di ...

Denis Dosio : aggressione finta? Lui sbotta : “Imparate a guardare…” : Denis Dosio ha messo in scena l’aggressione? La polemica In queste ultime ore Denis Dosio ha fatto molto discutere per essere stato aggredito da un gruppetto di bulli. Difatti il giovane amatissimo dalle ragazzine ha pubblicato un video su instagram in cui ha mostrato di essere stato rinchiuso in un bagno di un locale da alcuni ragazzi, i quali hanno filmato tutto per umiliarlo. Un episodio esecrabile che ha fatto arrabbiare tutti. Ma le ...

