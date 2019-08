CorSport | MIlik chiede il doppio dell’ingaggio Si arena la trattativa per il rinnovo

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 2 agosto 2019) Il Corriere dello Sport scrive che laper ildi Arekè improvvisamente naufragata di fronte alla richiesta che il suo manager, David Pantak, ha rivolto al Napoli: un radfino al 2024. Al momentoguadagna 1 milioni e 800mila euro a stagione. Il Napoli non ha alcuna intenzione di cedere alla richiesta. Per cederlo, il Napoli parte da una valutazione di 60 milioni. Le richieste di informazione per il polacco sono arrivate innanzitutto dal Betis, che lo ritiene un’alternativa a Borja Iglesias dell’Espanyol ma che non intende soddisfare la richiesta partenopea. Al polacco sono interessati anche l’Everton e un paio di club cinesi, che hanno avanzato offerte importanti che, però, per il momentonon prende in considerazione. Se non andrà in porto ilcontinuerà alle condizioni attuali fino alla scadenza del contratto, nel ...

