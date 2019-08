C’è un Pianeta più “caldo del caldo” a forma di palla da rugby | ecco perché è così

Fonte : scienze.fanpage

(Di venerdì 2 agosto 2019) Si chiama WASP-121b è unsimile a Giove per dimensioni eè gassoso ed è davvero speciale: la parte esterna della sua superficie raggiunge temperaturealte che l'hanno definito 'più caldo del caldo' e la suaè ovale, ricorda infatti unada rubgyè 'vittima' delle gravità.

c_appendino : ? Oggi è l' #EarthOvershootDay La giornata dell'anno in cui terminiamo le risorse naturali che il nostro Pianeta me… - LaraLaranatale : Esistono persone che mandano fuori il due agosto,senza un particolare motivo,solo per dirti “ti voglio bene”.Forse… - Chancione : Scoperto un pianeta abitabile a 31 anni luce dalla Terra. Se non c'è ancora la Lega abbiamo qualche speranza di pot… -