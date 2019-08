Cc ucciso, nuovo vertice tra inquirenti

Ascoltati in Procura a Roma alcuni carabinieri nell'ambito dell'inchiesta sul vicebrigadiere Cerciello Rega. Non Non è escluso che tra le persone sentite come testimoni ci siano anche i 4 carabinieri fuori servizio intervenuti a Trastevere, nella notte tra il 25 e il 26 luglio, e che avrebbero assistito al passaggio di droga (poi rivelatasi aspirina) da un pusher ai due ragazzi americani arrestati per l'omicidio. A Piazzale Clodio anche untra glie i vertici dell'Arma.(Di venerdì 2 agosto 2019)