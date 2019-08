Bitter Sweet | trame 5 agosto | Celal si prende la colpa della morte dei genitori di Bulut

Bitter Sweet - trame ultime puntate : la Piran in dolce attesa - Hakan viene arrestato : Ci sarà il tanto atteso epilogo finale, per i due protagonisti principali dello sceneggiato turco Bitter Sweet - Ingredienti d’amore che ha conquistato un gran numero di telespettatori con le sue travolgenti trame. Ebbene sì, dopo aver affrontato numerosi ostacoli per il bene di Bulut, la cuoca Nazli Piran e il ricco imprenditore Ferit Aslan apprenderanno di diventare genitori nell'ultima puntata della soap. La sorella di Asuman darà la lieta ...

Bitter Sweet - spoiler del 6 agosto : l'Aslan fa credere di aver perdonato Nazli : Le trame della soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d’amore relative a ciò che accadrà la prossima settimana, si preannunciano entusiasmanti. Nelle due puntate che verranno trasmesse su Canale 5 il 6 agosto 2019, poiché l’appuntamento inizierà alle 14:40 e terminerà alle 16:25 grazie ad un cambiamento di orario, una nuova sentenza emessa dal giudice riguardo l’affidamento definitivo di Bulut, farà venire un idea geniale a Ferit Aslan. ...

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di lunedì 5 agosto 2019 : anticipazioni quarantunesima e quarantaduesima puntata di BITTER SWEET – ingredienti d’amore, in onda lunedì 5 agosto 2019 alle 14,45 su Canale 5: Ferit pensa in modo sempre più deciso che il colpevole dell’incidente sia Hakan e attende risposte dalla polizia. Hakan cerca di fargli capire il contrario. Demet fa sequestrare Asuman per parlarle. Asuman, dopo aver ricevuto delle minacce di Demet, va da Deniz e si scusa con lui ...

Il Segreto e Beautiful cancellate per la prossima settimana : su Canale5 solo Una Vita e Bitter Sweet : Cambiamenti importanti per le soap Mediaset. Per la prossima settimana, dal 5 al 9 agosto, Il Segreto e Beautiful non andranno in onda. Regolare Una Vita mentre Bitter Sweet raddoppia.

Bitter Sweet/ Anticipazioni 2 agosto : la strana richiesta di Demet a Deniz... : Bitter Sweet, Anticipazioni puntata del 2 agosto 2019: Demet chiede a Deniz di restare mentre Bulut, Ferit e Nazli vanno via insieme.

Bitter Sweet - anticipazioni dal 5 al 9 agosto : la verità sul matrimonio di Nazli e Ferit : anticipazioni Bitter Sweet dal 5 al 9 agosto: chi ha ucciso i genitori di Bulut? Le anticipazioni dal 5 al 9 agosto di Bitter Sweet hanno come protagonisti i genitori di Bulut, Demir e Zeynep, come sapete morti non per un incidente casuale ma a causa di un piano diabolico di Hakan, nonché Ferit e […] L'articolo Bitter Sweet, anticipazioni dal 5 al 9 agosto: la verità sul matrimonio di Nazli e Ferit proviene da Gossip e Tv.

Bitter Sweet - trame : Deniz ha un incidente in moto - Asuman ricatta la sorella Nazli : La soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, composta da 26 puntate nella versione originale continuerà a sorprendere i telespettatori per tutto il mese di agosto 2019. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, svelano che Deniz commetterà una pazzia per via di una delusione d’amore. Il musicista non appena Nazli Piran gli dirà di essere davvero innamorata di Ferit Aslan, ...

Bitter Sweet - episodio 41 : Demet fa rapire Asuman : Continuano gli appuntamenti in compagnia della soap opera turca 'Bitter sweet - ingredienti d'amore': la soap riesce a tenere alta l'attenzione dei telespettatori italiani. Le anticipazioni dell'episodio numero 41 in onda sul piccolo schermo lunedì 5 agosto svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Ferit. La paura di Hakan dopo aver capito che Ferit si sta mettendo sulle sue tracce Il dottor Aslan proseguirà le indagini riguardo ...

Bitter SWEET/ Anticipazioni 31 e 30 luglio : Nazli resta in città - Ferit cambia idea.. : BITTER SWEET, Anticipazioni puntata 31 luglio 2019: Nazli decide di restare in città nonostante la guerra con Ferit che cambia idea e...

Bitter Sweet/ Anticipazioni 2 e 1 agosto : Demet in pericolo - Hakan... : Bitter Sweet, Anticipazioni 2 e 1 agosto 2019: Ferit si scaglia contro Hakan accusandolo di aver ucciso sua sorella. Demet...

Bitter Sweet spoiler : Hakan vuole incastrare l'Aslan - Asuman apprende che Burak è una spia : La guerra tra Hakan Onder e Ferit Aslan sarà al centro delle nuove puntate di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, in onda nel mese di agosto su Canale 5. Il marito di Demet, infatti, organizzerà un piano per mettere in cattiva luce il rivale alle forze dell'ordine. Nel frattempo Asuman Piran capirà che Burak è una spia pagata di Demet Kaya. Bitter Sweet: il piano di Hakan Le anticipazioni di Bitter Sweet, relative alle nuove puntate in onda ad ...