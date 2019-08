«Temptation Island» chiude con il botto E a settembre diventerà «vip»

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 1 agosto 2019) Paolo Giordano L'altra sera sembrava ci fosse una finale dei Mondiali di calcio: tutti i televisori erano praticamente sintonizzati sull'ultima puntata su Canale 5 di, il fenomeno televisivo dell'estate che ha chiuso con uno share del 24,14 per cento pari a 3 milioni e 374mila spettatori. L'edizione più vista di sempre, con una media complessiva di ascolti del 23,21 per cento di share. Ma non c'è solo questo per individuare un successo. C'è anche la presenza social. Eha raggiunto durante la messa in onda di tutte le puntate la quantità record di 7 milioni e 100mila interazioni su Facebook, Twitter e Instagram. «Il racconto totalizzante dell'amore appassiona una platea eterogenea e trasversale» ha detto il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri, aggiungendo che «la forza delle storie divarca anche il confine del piccolo schermo ...

