Microtransazioni confermate in Crash Team Racing Nitro-Fueled | come cambierà il gioco?

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 1 agosto 2019) Le corse dicontinuano a regalare emozioni agli amanti deigame di stampo arcade su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Vuoi perché i gamer più grandicelli ricordano con incredibile entusiasmo le partite sul finire degli anni '90 con il titolo originale su PSX, vuoi perché quelli più giovani sono sedotti dal richiamo di una produzione cult, ora finalmente tirata a lucido per le piattaforme moderne. Sta di fatto che il rifacimento di Beenox e Activision è stato accolto positivamente da pubblico e critica, ed ora si prepara a rinnovare ancora una volta la sua formula. Ildi sviluppo ha infatti confermato che nella giornata di domani, 2 agosto 2019, sarà pubblicato un nuovo aggiornamento per. Per il momento non sono noti dettagli approfonditi in merito, ma è cosa certa che l'update andrà ad introdurre ...

OptiMagazine : #Microtransazioni confermate in #CrashTeamRacing Nitro-Fueled: come cambierà il gioco? -